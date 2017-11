Grevenbroich/Hamburg. Kira von Oertzen schafft, was nur wenigen Frauen gelingt: In Jeans und T-Shirt wirkt sie zierlich, ohne zerbrechlich zu sein. Dabei ist ihr Körper ein einziges Muskelpaket. Dass die 27-jährige Studentin ausschaut, wie sie aussieht, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenten Trainings. Die Grevenbroicherin ist Bodybuilderin, sie stählt ihren Körper in der Disziplin Bikini Shape. Heute tritt die amtierende Deutsche Meisterin in Hamburg beim internationalen Wettkampf um den Titel als Mrs. Universum an.

Kira von Oertzen holte sich den ersten Titel nach einem Jahr Training

„Mein Ziel ist, in das Finale mit den besten sechs Mädchen zu kommen“, sagt sie. Dann will sie nicht bloß die Muskeln spielen lassen, sondern auch ihr schönstes Zahnpastalächeln zeigen. „Tolle Figuren haben die Mädchen alle. Um auf sich aufmerksam zu machen, muss man echt posen.“ Oder „kackfrech sein“, wie Hans-Peter Fassbender, selbst erfolgreicher Bodybuilder und Kiras Betreuer, sagt. „Ich bin sehr stolz auf Kira“, sie hat innerhalb eines Jahres geschafft, wofür der 59-Jährige fünf Jahre brauchte: den ersten nationalen Titel.

„Zu meinem ersten Besuch im Fitness-Studio musste ich überredet werden“, sagt die vormalige Dressurreiterin. „Dann aber überzeugte mich ein Freund, meine Vorbehalte zu vergessen und mitzugehen.“ Und sehr schnell fand sie Gefallen an dem Sport. Was spielerisch anfing, um Beine und Po in Form zu bringen, wurde rasch mehr. Ist sie im Wettkampf-Modus, trainiert sie nun sechs Mal wöchentlich.

Ihr Wettkampfgewicht: 50 Kilo bei einer Größe von 1,65 Metern

Bei einer Größe von 165 Zentimetern wiegt sie 50 Kilo. „Die Struktur gibt ein Push- und Pull-Plan“, erklärt sie die wechselnden Einheiten aus Übungen für Schulter, Brust und Trizeps, bei denen sie Gewichte drückt, und Aufgaben, für die zur Stärkung der Rückenpartie und des Bizeps an Gewichten gezogen wird. Beintraining komplettiert den Ablauf, „eine Hassliebe“, wie Von Oertzen sagt, Workouts für die Rückenmuskulatur mag sie lieber.

Auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle:. Fleisch von Rind und Gemüse isst sie gerne, und saisonales Gemüse, „aktuell mag ich Kürbis“. Zu einer leckeren Avocado sagt sie nie „nein“, überhaupt beschreibt sie sich als „gute Esserin. Das ist wichtig, denn sonst gehen die Muskeln flöten“, sagt sie salopp. Trotzdem wird sie im Familienkreis „manchmal mitleidig angesehen“: Lassen sich die anderen Kuchen als Nachtisch schmecken, muss Kira passen.