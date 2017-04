Grevenbroich spart über 11 500 Euro durch Verzicht auf Sommerblumen

Die Stadt ist nur im Frühjahr bunt. Derzeit blühen mehr als 20 000 gelbe und weiße Narzissen auf der Apfelwiese im Stadtpark.

Grevenbroich. Osterglocken verwandeln die Apfelwiese in ein gelbes Blütenmeer. In der Gartenschau-Stadt Grevenbroich blüht es jedoch nur im Frühjahr. Sommerblumen werden nicht gepflanzt. Die Stadt muss sparen. In strahlendem Gelb oder Weiß verkünden Narzissen alljährlich den Frühling. Der Volksmund nennt sie auch Osterglocken, wegen ihrer Blütezeit und ihrer Blütenform. Auch auf der Apfelwiese im Stadtpark blühen wieder rund 20 000 Narzissen – und das seit mehr als zwei Jahrzehnten.

„Im Rahmen der Landesgartenschau von 1995 haben wir die Zwiebeln als Spende eines Unternehmers erhalten“, erinnert sich Gerd Lübben (88), ehemaliger Geschäftsführer der Landesgartenschau, und erzählt, dass er regelmäßig in den Stadtpark geht, um sich an dem Blütenspektakel zu erfreuen. Nicht nur er: Die Narzissenblüte lockt viele zum Osterspaziergang in den Stadtpark. Längs der Landstraße 116 von der Autobahn bis hin nach Grevenbroich wurden damals ebenfalls Narzissenzwiebeln gesetzt, quasi als gelb-leuchtende Wegweiser in die Stadt der Gartenschau – und sie säumen die Straße immer noch mit einem gelben Blütenband.

Zwischen 1560 bis 1620 fanden die Narzissen Eingang in die europäische Gartenkultur. Heute sind etwa 50 verschiedene Sorten erhältlich. Sie können jedes Jahr aufs Neue wiederkommen.

Wichtig ist, dass die Blumen nicht abgemäht werden

Vorausgesetzt, dass die Blätter nach der Blüte nicht abgemäht werden, sondern stehen bleiben, bis sie verwelkt sind. Darauf nehmen die Gärtner der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich beim Mähen auch Rücksicht. Die Beete am Eulenturm-Gerüst am Erftufer nahe der Karl-Oberbach-Straße und am früheren Blumenfächer am Museum der Niederrheinischen Seele muten im Vergleich zur Narzissenpracht eher spartanisch an. Bis zum Jahr 2014 hat die Stadtverwaltung diese Beete noch zweimal im Jahr mit Saisonblumen bepflanzt. Doch jetzt wächst dort nur das Kleinblättrige Immergrün (Vinca minor) als Bodendecker. Daran wird sich auch dieses Jahr nichts ändern.

Der Grund: „Der Sparzwang der Stadt Grevenbroich“, erläutert Rathaus-Sprecherin Ines Hammelstein. Insgesamt 11 500 Euro spare die Stadt jährlich ein, weil die Kosten für die Pflege der Beete und den Ankauf der Saisonblumen entfallen, sagt sie.