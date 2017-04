Grevenbroich hat einen neuen Seelsorger

Der 38-jährige André Uhr hat seinen Dienst im April angetreten.

Grevenbroich. Anfang April hat – nach Johannes Kronen im Seelsorgebereich Niedererft – der zweite Verwaltungsleiter im Grevenbroicher Stadtgebiet seinen Dienst angetreten: André Uhr ist für den Seelsorgebereich Vollrather Höhe zuständig und hat sein Büro im Obergeschosse der GOT an St. Joseph bezogen. „Mitten im Leben“, freut er sich. So schaue er auf die Kirche und habe einen guten Übeblick. „Ich fühle mich sehr wohl“, sagt Uhr. Bevor er sich auf die Stelle des Verwaltungsleiters beworben hat, war der 38-Jährige für die Sparkasse tätig, zuletzt als Geschäftsstellenleiter der Filiale in Neuss-Erfttal. „Ich kenne aber auch Grevenbroich aus meiner Zeit bei der Sparkasse“, berichtet Uhr. Unter anderem habe er während der Ausbildung in der Zentrale in Grevenbroich-Mitte gearbeitet, erzählt er. Aus seiner vorherigen Tätigkeit hat er auch Erfahrung in der Mitarbeiterführung, was ihm nun auch als Verwaltungsleiter zugutekommt, wo das ebenfalls zu seinen Aufgaben zählt. „Ich habe seit Jahren ehrenamtlich in der Gemeinde gearbeitet“, sagt der verheiratete Vater von zwei Söhnen, der in Neuss lebt. „Irgendwann habe ich für mich festgestellt, dass das Ehrenamt mich nicht ganz ausfüllt, dass ich gerne mehr tun möchte“, so Uhr. Die Ausschreibung für die Stelle eines Verwaltungsleiters habe er daher sehr interessant gefunden und sich nach Beratung mit Kirchenmitgliedern aus Neuss für eine Bewerbung entschieden. Die sei im September rausgegangen und schon um Weihnachten herum habe er das Signal bekommen, dass es passt. „Das ging relativ schnell“, berichtet Uhr.

Die Menschen in der Stadt sind laut Uhr ehrlich

Das Vorstellungsgespräch in Grevenbroich sei dann auch gut verlaufen, „das war Sympathie auf den ersten Blick. Wir waren schnell auf einer Wellenlänge.“ Er möge den Menschenschlag in Grevenbroich, sagt der Verwaltungsleiter, die Leute seien ehrlich und sympathisch. „Beim Dienstantritt bin ich sehr herzlich aufgenommen worden“, berichtet André Uhr. Das Team um Pfarrer Jos Houben und das Pastoralbüro habe ihn herzlich willkommen geheißen. Und Josef Theisen, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands von St. Joseph, habe sich Zeit genommen und ihm alles gezeigt. Uhr hat inzwischen auch die Leitung der Kindergärten, für die er zuständig ist, kennengelernt. Außerdem seien ihm bei einer kleinen Rundreise um die Vollrather Höhe die Kirchen und Versammlungsräume gezeigt worden, die zum Seelsorgebereich gehören. „Alle sind sehr hilfsbereit“, betont der Verwaltungsleiter. In den nächsten Wochen will André Uhr sich überall im Seelsorgebereich vorstellen und dabei die Gemeindemitglieder besser kennenlernen.