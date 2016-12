Grefi-Kino will an Standort Montanushof festhalten

Grevenbroich Das Grefi-Kino im Montanushof hält an seinem Standort fest. Das betont Jochen Kuhnert, ebenso wie Mustafa El Mesaoudi, Geschäftsführer der Grevenbroicher Lichtspielhaus GmbH, auf Anfrage unserer Redaktion. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass das Kino im Obergeschoss des Montanushofs bald schließe. „Davon habe auch ich gehört, aber ich weiß nicht, wo diese Gerüchte herkommen. Ich kann sie nicht bestätigen“, erklärt Jochen Kuhnert.

Zwei Säle sind mit 3D-System ausgestattet

Zwar habe es im vergangenen Jahr Überlegungen gegeben, mit dem Kino ins Gebäude des früheren Möbel-Discounters Poco am Hammerwerk zu ziehen, „aber ein Umbau wäre schwierig gewesen“, berichtet Kuhnert. Der Mietvertrag für das Kino im Montanushof mit fünf Sälen und insgesamt rund 700 Plätzen sei verlängert worden. Technisch befinde sich das Grefi-Kino auf „dem modernsten Stand. Zwei Säle sind für 3D-Filme ausgestattet“, berichtet der Geschäftsführer. Zum Einsatz würden digitale 4K-Kinoprojektoren kommen.

Hoffnung auf mehr Leben in der Innenstadt

Das Kinocenter gibt es seit der Eröffnung des Montanushofs. Der nebenan liegende Dorfplatz mit seinen Kneipen und Restaurants war viele Jahre ein Magnet, der auch viele Besucher ins Grefi zog. Nach dessen Schließung wurde es auf großen Teilen im Obergeschoss des Montanushofs still. „Uns als Kinobetreibern fehlt Gastronomie – in der Grevenbroicher Innenstadt und im Montanushof. Viele Menschen verbinden den Besuch im Kino mit einem Restaurantbesuch“, sagt Jochen Kuhnert.

Der Geschäftsführer hofft angesichts der momentanen Leerstände in der Fußgängerzone und in den beiden Einkaufszentren auf mehr Leben in der Grevenbroicher City. Kuhnert und El Mesaoudi betreiben neben Grevenbroich zwei weitere Kinos in Wuppertal. Das Jahr 2015 seit gut gewesen, 2016 dagegen weniger – „wegen der Olympischen Spiele und der Fußball-Europameisterschaft“. Kuhnert hofft nun auf ein besseres 2017. „Häufig ist es so, dass auf ein schlechteres Kino-Jahr ein gutes folgt.“

Sehr gut laufe zurzeit erwartungsgemäß „Rogue One: A Star Wars Story“ – und in Kürze laufe der neue Film von Regisseur Wolfgang Petersen „Vier gegen die Bank“ mit deutschen Stars an.