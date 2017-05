An Baustellen in Derikum und Schlicherum sind Schäden entstanden. Darüber hinaus gibt es massive Bürgerbeschwerden über die Deutsche Glasfaser. Die Stadt hat daher erneut einen Baustopp verhängt.

Neuss. Wieder Ärger mit der Deutschen Glasfaser: Wie Tobias Spange vom städtischen Presseamt mitteilte, gebe es „große Schäden“ in den Stadtteilen Derikum und Schlicherum. Darum sieht sich die Verwaltung gezwungen, gesamtstädtisch keine weiteren Aufbruchgenehmigungen zu erteilen, ehe die Schäden behoben sind. „Darüber hinaus gibt es massive Bürgerbeschwerden“, sagt Spange.

Wieder einmal, muss dazu gesagt werden. Denn weil ein Subunternehmen Straßenabschnitte in Speck jüngst in mangelhaftem Zustand hinterlassen hatte, musste die Stadt auch dort einschreiten. Die Baustelle in Speck, die Auslöser für den zwischenzeitlichen „Baustopp“ war, ist immer noch nicht abgenommen, wie die Stadt gestern mitteilte.

Viele Kunden hängen in der Warteschleife

Die Verzögerungen sind schon jetzt immens – gerade im Neusser Süden. Im vergangenen Jahr hatte die Glasfaser angekündigt, dass bis Ende 2016 dort 4621 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. Viele Kunden hängen jedoch bislang in der Warteschleife. „Wir sind in ständigem Kontakt mit der Glasfaser, aber es ist eine schwierige Zusammenarbeit“, sagt Spange. Wie die Deutsche Glasfaser auf Nachfrage mitteilte, seien in Schlicherum in den vergangenen zwei Wochen die benötigten Backbone-Strecken (Verbindungsstrecken) zum Gewerbegebiet Derikum gebaut worden. Diese Maßnahmen seien „durch viel Asphalt“ jedoch komplex gewesen – aber mittlerweile fertiggestellt. Die Baustelle wurde jedoch offenbar nicht so hinterlassen, wie es sich die Stadt gewünscht hätte. Erst vor Kurzem hatte die Glasfaser einen neuen Zeitplan für den Neusser Süden ausgegeben. Das Unternehmen gab an, aufs Tempo drücken zu wollen. Darum würden nach Angaben von Nicole Holländer aus der Marketing-Abteilung der Deutschen Glasfaser zwei weitere Generalunternehmen im Neusser Stadtgebiet eingesetzt.

Deutsche Glasfaser setzt zwei weitere Generalunternehmen ein

Die Verbindungsstrecke von Speck über Wehl, Hoisten, Bettikum, Schlicherum und Rosellen bis Allerheiligen sei mittlerweile fast abgeschlossen. Laut Holländer sollen die Arbeiten ab nächster Woche innerhalb der Ortschaften fortgesetzt werden. In dieser Woche stünden noch Restarbeiten auf dem Programm. Die Fertigstellung ist dort für Ende August geplant.

Parallel dazu sollen die Gewerbegebiete in Hoisten und Derikum inklusive Bonnerstraße und Tucherstraße bis Ende Juni fertiggestellt werden. In Grefrath ist die Fertigstellung für Ende Juli geplant, in Uedesheim Anfang/Mitte September.

Positive Nachrichten gab es jüngst aus Allerheiligen. Dort soll das Projekt im Tiefbaubereich bis Anfang Juni abgeschlossen sein. Derzeit würden Hausanschlüsse gebaut, welche in Betrieb genommen werden können, „sobald in unserer Verteilerstation Licht verfügbar ist“, wie Holländer mitteilte.

Zum Hintergrund: Die Deutsche Glasfaser hat angekündigt, schnelles Internet in die Neusser Stadtteile zu bringen und ein Surfen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) beim Up- und Download zu ermöglichen.