Auf dem Areal gibt es jetzt dank eines Vereins noch mehr Freizeitmöglichkeiten.

Südstadt. Eine Wohlfühl-Oase hat der Südstadt-Förderverein geschaffen: Zwischen Gärten liegt der rund 1000 Quadratmeter große Generationenplatz. Für insgesamt 4000 Euro wurden jetzt zwei Fitnessgeräte angeschafft. Finanziert wurden der Ruderer und eine Art Stepper aus Erlösen der Travestie-Show, die der Verein jährlich organisiert. Pläne für die Zukunft gibt es reichlich.

Im April hatte der Verein den Platz eröffnet, der Zugang ist an der Friedrich-Ebert-Straße 31 zu finden. Familien nutzen ihn, auch Kindergeburtstage wurden dort bereits gefeiert. Auf der Rundbahn können Kinder außerhalb des Straßenverkehrs Fahrradfahren üben, Erwachsene treffen sich auf dem Bouleplatz, freitags ab 17 Uhr ist „offenes Boulen für jedermann“, etwa zehn bis 15 Freunde des Spiels kommen dann regelmäßig zusammen.

Neben dem Sandkasten lagert in einer Kiste Sandspielzeug. Noch arbeitslos sind dagegen die Großschachfiguren. „Wir suchen Schachspieler, aber vielleicht muss es dafür kühler werden“, sagt Ulrike Oberbach, die mit ihrem Mann Bernhard sowie mit Jutta und Norbert Hinze den Platz pflegt. Überhaupt ist die Anlage ein Gemeinschaftswerk: Heike und Willibert Lüpschen sorgen für die Finanzen, das Ehepaar Schmidt aus der Nachbarschaft übernimmt den Schließdienst.

In der aktuellen Hitze ist das Training auf den neuen Geräten schweißtreibend, der Sonnenschirm wenige Meter weiter lockt. Zur Eröffnung im April war die Anlage grün – durch die Trockenheit ist das Gras nun durchgehend gelb. „Der Platz hat uns in den vergangenen Wochen viel Kraft abverlangt, um all die gepflanzten Sträucher und Bäume zu erhalten“, schildert Ulrike Oberbach. „Mehrere Nachbarn haben uns mit vielen Litern Wasser geholfen.“ Lange Gartenschläuche wurden dafür aus der Nachbarschaft zur Versorgung verlegt und Wassertonnen gefüllt.

Für den Platz halten die Initiatoren schon verschiedenste Pläne bereit

Im Schatten ist auch Gelegenheit, über Zukunftspläne zu reden. Über das Gartenhaus etwa, das noch gesucht wird, um Geräte aufzubewahren. Ein Spender ist willkommen. Gießkannen, eine Schubkarre und andere Geräte sind ebenfalls gefragt. Auch über ein Stadtteil-Picknick wird nachgedacht, einen Flohmarkt kann sich Jutta Hinze ebenso vorstellen.

Doch das alles muss auch finanziert werden. Am 23. März 2019 startet um 20 Uhr das „Festival der Travestie“ mit „Maria Crohn“ im Pascal-Gymnasium. Der Vorverkauf ist bereits am vergangenen Mittwoch gestartet, Karten gibt es beispielsweise im Tui-Reisebüro am Grevenbroicher Markt, beim Friseur „Madonna“. Und für Ende 2019 ist an zwei Tagen die „Maria Crohn“-Weihnachtsshow in der Alten Feuerwache geplant. cso-