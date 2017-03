Gemeindeamt eröffnet im August

Die neue Zentrale der evangelischen Kirche in der Innenstadt kostet rund 1,5 Millionen Euro.

Grevenbroich. Die Glocke der 2006 in der Südstadt geschlossenen Matthäuskirche wird einen Ehrenplatz im neuen evangelischen Gemeindeamt an der Graf-Kessel-Straße bekommen – zur Erinnerung an das Gotteshaus, aus dem eine Senioren-Wohnanlage wurde. Angelika Teske-Naumann vom Büro „Planwerk-A“ hat eigenes eine Nische für die Glocke vorgesehen. „Dort, wo sie jeder Besucher sehen kann“, sagt die Architektin. Dass der Bau der neuen Zentrale der Evangelischen Kirchengemeinde gut voranschreitet und der Tag der Eröffnung näherrückt, wurde am Wochenende deutlich. Das Gerüst wurde abgebaut, nun herrscht freier Blick auf den Baukörper. Voraussichtlich im August soll Einzug gehalten werden.

„Großzügige Verwaltungsbüros werden dort künftig ebenso zu finden sein wie ein Seelsorgeraum für Einzelgespräche und Multifunktionsräume.“

Angelika Teske-Naumann, Architektin

Das neue, rund 1,5 Millionen Euro teure Objekt, mit dem die Evangelische Kirche ihre Präsenz in der Innenstadt stärken möchte, wird reichlich Platz bieten. „Großzügige Verwaltungsbüros werden dort künftig ebenso zu finden sein wie ein Seelsorgeraum für Einzelgespräche und Multifunktionsräume, die etwa für die Gruppenarbeit der Gemeinde genutzt werden können“, erklärt Teske-Naumann. Außerdem entstanden vier, jeweils 80 Quadratmeter große Mietwohnungen, die seniorengerecht gestaltet wurden. Im Dachgeschoss ist zudem eine 110 Quadratmeter große Wohnung entstanden, die voraussichtlich von Pfarrerin Monika Ruge bezogen wird.

Im April des vergangenen Jahres hatten die Arbeiten begonnen. Bevor das neue Haus gebaut werden konnte, mussten zwei Gebäude weichen – das alte Gemeindeamt und das nebenan liegende Pfarrerhaus. Zwar war zunächst daran gedacht worden, die Objekte zu erhalten – doch: „Eine Sanierung wäre sehr aufwendig und wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen“, sagt die Architektin. Die Evangelische Kirchengemeinde habe sich daher für einen Abriss und den Bau eines neuen Hauses entschieden. Bevor ein Stein auf den anderen gelegt wurde, musste eine Pfahlgründung hergestellt werden, „denn der Baugrund ist nicht tragfähig, weil er innerhalb eines ehemaligen Sumpfgebietes liegt“, sagt die Teske-Naumann.

Von außen passt sich das Gebäude an die angrenzenden Objekte an

Komplikationen gab es beim Bau nicht, alles ging zügig voran, so dass das Gerüst nun planmäßig demontiert werden konnte. Was auffällt: Bei der Außengestaltung des neuen Gemeindeamtes hat sich die Architektin an der Backstein-Optik der umliegenden Bebauung orientiert. Was Angelika Teske-Naumann freut: Das Haus sieht genau so aus, wie es auf der großen Computergrafik zu sehen ist, die am Bauzaun hängt. Die Animation hatte ihr ehemaliger Praktikant Marius Ebel erstellt, der vor kurzem seine Ausbildung zum technischen Produktdesigner abgeschlossen hat. „Eine gute Arbeit“, lobt die Architektin.

Mit dem neuen Gemeindeamt werden städtebauliche Akzente an der Graf-Kessel-Straße gesetzt, sagt Angelika Teske Naumann. „Das Haus wertet diesen Bereich neu auf, es ist ein Gewinn.“