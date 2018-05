Neuss. Unbekannte haben in Neuss einen Geldautomaten gesprengt und sind unerkannt entkommen. Wie viel Geld sie in der Nacht zu Dienstag mitnahmen, teilte die Polizei nicht mit. Nach ersten Ermittlungen hätten die Täter eine Substanz in den Automaten eingebracht und entzündet. Die Detonation löste einen Alarm aus. Die herbeigerufenen Wachleute informierten die Polizei. Der Automat wurde zerstört, das Bankgebäude blieb unbeschädigt. Zeugen werden gesucht. dpa