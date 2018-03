An die Spitze der Neusser Christdemokraten könnte am 20. März Jürgen Brautmeier oder Sebastian Rosen rücken.

Neuss. Zwei Jahre vor der Kommunalwahl muss die Neusser CDU einen neuen Vorsitzenden suchen. Jörg Geerlings (45), seit zwölf Jahren ihr Anführer, steht für eine siebte Amtszeit nicht zur Verfügung. Seine Entscheidung teilte er am späten Montagabend dem Parteivorstand mit. Damit beendete der Landtagsabgeordnete Spekulationen, die sich um die Frage drehten: Macht Geerlings als CDU-Chef in Neuss weiter oder nicht?

„Das ist ein fairer Zeitpunkt“, sagt der Noch-Vorsitzende, „in zwei Jahren wird der Wahlkampf auf Hochtouren laufen. Da wäre ein Wechsel schwieriger.“ Er übergebe ein geordnetes Haus, sein Nachfolger könne in Ruhe einen Bürgermeister-Kandidaten suchen und ein Bewerber-Team für die Ratswahl zusammenstellen – und er bleibe ja der Neusser CDU erhalten: „Ich kann mir vorstellen, auch im neuen Vorstand mitzuarbeiten. Vielleicht als Beisitzer.“ Langweilig werde es für ihn nicht: „Mein Landtagsmandat füllt mich aus.“ Die knapp 1400 Neusser Christdemokraten sind aufgerufen, am 20. März einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Es zeichnet sich eine Kampfabstimmung ab.

Noch in der Vorstandssitzung meldete Jürgen Brautmeier (63) seine Kandidatur an. Er gehört dem Führungszirkel, so Geerlings, als kooptiertes Mitglied an, das erfolgreich 2017 die Wahlkämpfe zum Landtag und zum Bundestag geleitet hat. Brautmeier, der in Uedesheim wohnt, ist als Leiter der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen bekannt; ein Amt, das er von 2010 bis 2016 innehatte. Seine Bewerbung wird bereits in einer von der CDU verbreiteten Mitteilung angekündigt.

Noch nicht genannt wird Sebastian Rosen (43). Der Ratsherr, der seine Kandidatur für den Fall in Aussicht gestellt hatte, dass Geerlings nicht erneut antritt, wird sich am 20. März ebenfalls zur Wahl stellen. Er sieht sich als jüngere Alternative: „Die SPD hat einen 30 Jahre alten Vorsitzenden und wir kommen mit einem 63-Jährigen daher?“ Dass er weder zur Vorstandssitzung eingeladen wurde, noch in der Mitteilung erwähnt wird, erbost Rosen: „Das ist unfair. Da wird versucht, Fakten zu schaffen, obwohl bekannt ist, dass ich kandidiere, wenn Jörg Geerlings aufhört und ein neuer Vorsitzender gewählt werden muss.“ Seine Bereitschaft habe er auch bereits vor Wochen dem Vorsitzenden mitgeteilt. Er habe viel Zuspruch von der Parteibasis erhalten, sich um den Vorsitz zu bewerben. „Meine Chancen sind intakt.“

In der Vorsitzendenwahl sehe er keine Vorentscheidung für die CDU-interne Kandidatenaufstellung zur Bürgermeisterwahl: „Das sind zwei unterschiedliche Aufgaben, zwei unterschiedliche Positionen.“ Er stehe seiner Partei auch als Bewerber für das Bürgermeister-Amt zur Verfügung: „Ich habe keine Angst vor demokratischen Entscheidungen.“