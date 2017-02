Neuss. Mehrere Bürger riefen am Donnerstag gegen 23.30 Uhr bei der Polizei an und informierten über eine starke Rauchentwicklung im Bereich „Bauerbahn“.

Die entsandten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass auf dem Gelände der dortigen Kleingartenanlage eine Gartenlaube im Vollbrand stand. Obwohl die Feuerwehr, die mit mehreren Löschzügen vor Ort war, die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnte, wurden angrenzende Lauben in Mitleidenschaft gezogen und zum Teil erheblich beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach hat ein noch glimmender Ofen in einer Laube den Brand ausgelöst, die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.