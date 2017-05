Die Fassade zur Niederstraße soll bis zum Schützenfest fertig sein.

Neuss. Menschen, die über die Niederstraße flanieren, fällt es direkt auf – das große eingerüstete Gebäude, in dem sich die Galeria Kaufhof verbirgt. Das derzeitige „Versteckspiel“ hat einen Grund. Denn das Gebäude bekommt eine komplett neue Fassade – schon zum Schützenfest sollen die Arbeiten zur Niederstraße hin fertig sein.

Galeria Kaufhof will eine langfristige Lösung

Vor rund 40 Jahren wurde das damals größte Warenhaus der Stadt eröffnet. Damals waren die massiven Steinplatten an der Außenfassade noch der letzte Schrei. Das hat sich im Laufe der Jahre aber geändert. Das liegt nicht nur an der Optik, sondern auch an der Pflegebedürftigkeit. „In den vergangenen Jahren mussten wir immer wieder Steinplatten abtragen und durch Provisorien ersetzen. Das war sehr aufwendig. Wir wollten eine langfristige Lösung“, sagt Sabine Eichhorn-Kraa, Personal- und Organisationsleiterin der Galeria Kaufhof in Neuss. Zudem musste die Tragfähigkeit der Platten regelmäßig kontrolliert werden.

„Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat immer höchste Priorität, deshalb haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“ Seit Anfang Mai – nach dem verkaufsoffenen Sonntag – sind die Arbeiten in vollem Gang. Laut Sabine Eichhorn-Kraa liege man im Zeitplan. Aktuell werden die Steinplatten an der Front zur Niederstraße hin abgetragen. Die Arbeiten an den rückseitigen Fronten sollen sich bis September ziehen – am Ende sollen sich die Besucher der Neusser Innenstadt aber über den Anblick eines komplett neu verputzten und gestrichenen Kaufhauses erfreuen können. Nur welche Farbe wird es haben? „Das endgültige Design steht noch nicht fest, aber es wird deutlich zurückgenommener und zeitgemäßer sein“, sagt Sabine Eichhorn-Kraa.

Anfang Oktober 1976 war das Warenhaus nach nicht einmal eineinhalbjähriger Bauzeit eröffnet worden. Diesen runden Geburtstag feierte das Unternehmen im vergangenen Jahr mit einer Fülle von Veranstaltungen und Aktionen.