Für Kinderbetreuung in den Randzeiten fehlt Personal

Grevenbroich will ab August in der Kita Hartmannweg eine Betreuung früh morgens und abends anbieten. Doch noch hat die Stadt keine Betreuer dafür.

Grevenbroich. Die Stadt will Familien eine flexiblere Kinderbetreuung anbieten. Im August soll im Familienzentrum Hartmannweg zusätzlich zu den heutigen Öffnungszeiten eine Betreuung zwischen 6 und 8 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr starten – für berufstätige Eltern eine Erleichterung. Doch es gibt Hürden: Die Stadt hat Schwierigkeiten, für das Angebot im Rahmen einer Kindertagespflege Betreuer zu finden.

„Wir haben rund 40 Tagespflegepersonen in unserer Stadt gefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen möchten. Wir haben nur Absagen erhalten“, erklärt Paul Janus vom Jugendfachbereich. Seine Vermutung: „Wenn Tagespflegeeltern tagsüber Kinder betreuen, möchten sie morgens und spätnachmittags Zeit für ihre eigene Familie haben.“

Die Stadt will nun Eltern fragen

Die Suche geht weiter, schließlich soll die Randzeiten-Betreuung in nur fünf Monaten anlaufen. Anmeldungen sollen erst möglich sein, wenn die Personalfrage geklärt ist. „Wir werden jetzt Eltern von Kindern im Familienzentrum Hartmannweg fragen, ob sie die Tagespflege übernehmen. Außerdem sprechen wir sechs Personen an, die eine Qualifizierung für die Tagespflege absolvieren“, kündigt Janus an. Die Stadt denkt etwa auch an Anzeigen.

Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 02181/ 60 85 49 melden. Die Wahl für das Angebot war auf die Kita Hartmannweg gefallen, weil bei einer Befragung dort neun Eltern diese Betreuung gewünscht hatten. „Wenn man sein Kind in die Kita bringt, danach schnell zur Arbeit muss und in einen Stau gerät, bricht einem der Schweiß aus“, weiß SPD-Ratsfrau Cecilia Schwab.

Im Jugendhilfeausschuss wurde jetzt über eine weitergehende Flexibilisierung der Betreuung diskutiert. Die SPD hatte beantragt, über den Kita-Navigator den Bedarf der Eltern für eine Spontan-Betreuung zu ermitteln – etwa für den Fall, dass Berufstätige eine Dienstreise antreten müssen oder Eltern krank werden. Die Verwaltung riet von einer solchen – technisch möglichen – Bedarfsermittlung ab. „Die Stadt ist nach wie vor nicht in der Lage, in städtischen Kitas ausreichend pädagogisches Personal einzusetzen“, begründete Erster Beigeordneter Michael Heesch. Im Gegensatz zur Randzeiten-Betreuung handelt es sich dabei um hauptamtliches Personal der Stadt. Zudem werde eine „Anspruchshaltung“ erzeugt. „Wenn Sie den Bedarf für eine solche Betreuung ermitteln, müssen sie die auch umsetzen“, sagte Heesch.

Streit um Bedarfsermittlung für Spontan-Betreuung

„Mit der Empfehlung der Verwaltung sind wir wohl alle nicht glücklich“, sagte Ausschussvorsitzende Heike Troles (CDU). Sie schlug vor, dass die Ermittlung derzeit nicht erfolgt, dass aber der neue, im Ausschuss beschlossene Arbeitskreis Jugendhilfe „fachbezogene Fragen für den Kita-Navigator entwickeln“ und „finanzielle Notwendigkeiten“ ermitteln solle.

Der Ausschuss – einschließlich Cecilia Schwab – beschloss dieses Vorgehen. Dennoch ist die SPD-Politikerin nach der Sitzung verärgert. „Der Rat hat unseren Antrag im Mai in den Ausschuss delegiert. Es hat viele Monate gedauert, bis feststand, dass eine kostenneutrale Abfrage über den Kita-Navigator möglich ist.“ Schwab spricht von „Hinhaltetaktik“.

Deutliche Worte fand im Ausschuss auch Heesch: Wenn zusätzliche Angebote beschlossen würden, „erwarte ich, dass Sie hinter mir stehen, wenn es um die Finanzierung geht“.