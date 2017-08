Neuenhausener Schützen feierten mit Martin und Heike Haßdenteufel.

Grevenbroich. Gute Stimmung herrschte am Wochenende in Neuenhausen: Schützen und Freunde der St.-Sebastianus-Bruderschaft feierten am Fuße des Welchenbergs den Start ins Schützenfest. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das Königspaar Martin und Heike Haßdenteufel, das sich mit dem Königsspiel einen Lebenstraum erfüllt. „Das Jahr als Kronprinzenpaar und unsere Regentschaft werden wir so schnell nicht vergessen“, sagt Martin Haßdenteufel. Für den König und seine Frau dürfte die Parade gestern Nachmittag zu den emotionalsten Momenten der vergangenen zwei Jahre gezählt haben. „Das Gefühl kann man nicht beschreiben. Man muss es einfach selbst erlebt haben“, erzählt der 56-Jährige.

„Sound Convoy“ spielten vor rund 600 Besuchern im Festzelt

Wenn am Dienstagabend Charly und Ingrid Fischer – derzeit das Kronprinzenpaar – gekrönt werden, endet die Regentschaft der Haßdenteufels, die sich vor allem über das gute Wetter gestern freuten. Ein positiver Effekt: Das schlechte Wetter am ersten Fest-Tag zog viele Besucher ins Festzelt, wo die Band „Sound Convoy“ vor rund 600 Besuchern ebenso für Partystimmung sorgte wie gestern Abend. Gut kam bei den Besuchern auch eine Veränderung im Festzelt an: Der Thekenbereich ist jetzt nicht mehr in einem separaten Zelt untergebracht, sondern direkt im Hauptzelt.

„Wir sind mit dem Verlauf des Schützenfestes sehr zufrieden“, betonte Geschäftsführer Christoph Heyers, der gestern gemeinsam mit Brudermeister Stefan Janz zahlreiche Ehrungen im Festzelt vornahm. In Abwesenheit zeichneten die Schützen auch Heinz Kiel aus, der der Sebastianus-Bruderschaft seit stolzen 70 Jahren treu ist.

Ein Ausblick auf die nächsten Festtage: Am heutigen Montag beginnt um 13 Uhr nach dem Frühschoppen das Königsschießen im Zelt. Wer dort den Vogel abschießt, wird nächstes Jahr am Fest-Dienstag gekrönt. Anschließend findet die Proklamation statt. Morgen (17.15 Uhr) steht eine weitere Parade an; um 20 Uhr beginnt der Königsball. cka