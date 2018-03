„Kaffee Tüt Tüt“ feiert sein Jubiläum auf dem Wochenmarkt in Kaarst.

Kaarst. Schlendert man mittwochs und samstags über den Kaarster Wochenmarkt, fällt er sofort ins Auge: Der leuchtend rote Citroën Hy von Claudia Pape, der liebevoll zu einem rollenden Café umgebaut wurde. Genau heute vor fünf Jahren stand das „Kaffee Tüt Tüt“ zum ersten Mal auf dem Rathausplatz und ist seitdem nicht mehr wegzudenken.

Die Tische und Stühle vor dem Fahrzeug sind meist voll besetzt – vom Herrenstammtisch über Mütter mit Kinderwagen bis hin zu Passanten, die zufällig vorbeikommen, genießen die Kaarster hier Kaffee und Gebäck. Die meisten der Kunden kennt Pape, weiß, was sie trinken und was sie bewegt. Für den Stammtisch, der sich regelmäßig bei ihr trifft, hat sie sogar kleine Namensschildchen angefertigt. „Das ist, als würden sie in meinem Wohnzimmer sitzen, alles ist sehr familiär“, sagt die 55-Jährige.

Das Café im Transporter war eine Notlösung für Claudia Pape

Das Café auf Rädern sei so eigentlich gar nicht geplant gewesen. „Ich wollte immer ein Café, habe aber kein freies Ladenlokal gefunden“, erzählt Pape. So entstand die Idee, sich mobil zu machen. Eine gute, wie sich herausstellen sollte, verbindet ihr Café auf vier Rädern doch die Möglichkeit, einen schnellen Kaffee im Vorbeigehen mitzunehmen, mit der Gemütlichkeit, mitten in der Stadtmitte sitzen zu können, Leute zu beobachten und die frische Luft zu genießen – wenn nötig, eingemummelt in warme Decken.

Ein Grund für ihren Erfolg ist sicher auch die Liebe für besondere Details, die überall in dem Wagen zu finden sind. So ist das Innere nicht nur mit einer wunderschönen, alten Holzanrichte ausgestattet, je nach Jahreszeit findet sich die passende Deko in und um den Wagen. Das Gebäck wird auf bunten Porzellantellern serviert, der Kaffee wird in einer Maschine aus dem Jahr 1964 gebraut und die Tische sind mit Tischdecke und frischen Blumen dekoriert.

Nicht nur das Auto ist historisch, sondern auch die Kaffeemaschine

Pape liebt, was sie tut und die Gäste lieben sie. „Claudia ist ein echter Lichtblick hier in Kaarst“, sagt ein Kunde und nimmt seinen Cappuccino entgegen. Zum fünfjährigen Bestehen gibt es am heutigen Samstag Kaffee für einen Euro und eine Brüsseler Waffel dazu. Zu finden ist Pape auch donnerstags auf dem Rathausplatz, und wer ein Highlight für Hochzeit oder ähnliches sucht, bei dem schaut Pape auch gern vorbei – ein Glück, dass sie mobil ist. csk