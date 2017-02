Freizeitspaß für Karnevalsmuffel

Die fünfte Jahreszeit ist nicht jedermanns Sache. Doch im Rhein-Kreis gibt es genug Alternativen zu Umzügen und Partys.

Rhein-Kreis. Sie können schon jetzt keine Pappnasen mehr sehen und wollen von Helau und Alaaf nichts hören? Dann haben wir ein paar Tipps:

Wellness

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wellness-Tag? Einfach im Wasser untertauchen, in der Sauna bei einem Aufguss schwitzen und die Seele baumeln lassen? Gelegenheit dazu gibt es unter anderem bei Wellneuss, am Südpark 45 in Neuss, zu den regulären Öffnungszeiten täglich von 10 bis 23 Uhr. Die Preise für Erwachsene starten ab 19,50 Euro und variieren je nach Tageszeit.

Auch die Asia-Therme, Holzkamp 5 -7 in Korschenbroich, hat normal geöffnet, und zwar Montag bis Samstag von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Reguläre Preise starten auch hier bei 19,50 Euro. Das Algarve-Bad, An der Gümpgesbrücke 32 in Kaarst, steht für Normalzahler zu Preisen ab 19,60 Euro sogar täglich von 10 bis 24 Uhr für die Besucher offen.

Wintersport

Wem die Sauna zu heiß ist, der kann sich in der Jever Fun Skihalle in Neuss, An der Skihalle 1, auf die Piste stürzen. Heute ab 11 Uhr und am Samstagabend gibt es nach Auskunft des Betreibers zwar ein karnevalistisches Programm, an den übrigen Karnevalstagen dürften die weniger Jecken aber vom Trubel verschont bleiben. Auf dem Snowboard oder mit Skiern können die Besucher die Piste heruntersausen, eine Anfängerpiste erleichtert Beginnern den Start auf dem Schnee.

Experten hingegen können im Funpark an ihren Tricks feilen. Für Rodelfreunde stehen ebenfalls Bahnen bereit, auf denen es rasant Richtung Tal geht. Geöffent ist Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 9 bis 22.30 Uhr. Die Preise richten sich nach der Tageszeit und dem in Anspruch genommenen Angebot. Eine Tageskarte ab 9 Uhr kostet etwa in der Woche 32 Euro, am Wochenende 37 Euro. Abendkarten sind günstiger.

Museumsbesuch

Auch das Museum Insel Hombroich, Minkel 2, Neuss, ist – im Gegensatz zu einigen anderen Museen – an den Karnevalstagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Museum gibt es keine Hinweisschilder. Die Besucher können auf dem weitläufigen Gelände ihre eigenen Wege finden und dabei Kunst ebenso wie Natur entdecken. Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen nichts. Hinweis: Bei Sturmwarnungen kann das Museum teileweise oder ganz geschlossen werden. arr