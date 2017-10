Neuss-Weckhoven/Belgien. Am Sonntag wurde am Flughafen Charleroi in Belgien ein Verdächtiger festgenommen. Er befand sich auf der Rückreise aus der Türkei. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um den 47-jährigen Neusser, der im Verdacht steht am Mittwoch mehrere Schüsse auf eine 25-jährige Frau abgefeuert zu haben. Die Frau erlitt eine Schussverletzung und wird weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Seit Donnerstag suchte die Polizei mit Lichtbildern im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Verdächtigen. Mehrere Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort waren bei der Polizei eingegangen, die sich jedoch nicht bestätigten.

Der Verdächtige befindet sich aktuell noch in Belgien in Haft. Nach erfolgter Überführung nach Deutschland wird er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Gründe für den Übergriff im familiären Umfeld liegen. Die Ermittlungen der Mordkommission, unter Leitung der Polizei Düsseldorf, dauern an. red