Der kfd zeichnete die Ärztin Nodehi Mahnaz für ihr Engagement aus.

Neukirchen. „Als Anerkennung für ihre Verdienste für Kirche und Gesellschaft“ ernannte Petra Indenhuck, Vorsitzende des katholischen Frauenverbands (kfd) im Dekanat Rhein-Kreis Neuss, Nodehi Mahnaz zur „Frau des Jahres 2018“ - und rührte die Ärztin damit zu Tränen. Vielleicht nicht nur aus Freude über die Auszeichnung, sondern auch ein wenig an die von ihr absolvierte Odyssee.

„Nicht jede Frau hat so viel Glück wie ich“, sagte die Ärztin mit persischen Wurzeln mit Blick auf die „wohlmeinenden Menschen, die mich unterstützt haben. Ohne diese Gemeinde wäre ich nicht hier“, sagte sie in Richtung der Gäste, die sich anlässlich der Preisverleihung im Haus Bethlehem an der Landsberger Straße eingefunden hatten.

Im Iran geboren, aufgewachsen mit drei Schwestern und sechs Brüdern, war es der Wunsch von Nodehi Mahnaz’ Vater, sie solle Medizin studieren. „Im eignen Land bekam ich keinen Studienplatz, meine Noten reichten nicht“, ging sie mit dem Segen der Familie in die Ukraine, „dort studierte auch bereits eine Freundin von mir“. Mutig, so erinnert sie sich, sei sie damals nur „bedingt“ gewesen, eher war es „positive Energie“, die ihr neben dem Glauben – die Muslima konvertierte in Neukirchen zum evangelischen Christentum – half, Herausforderungen zu meistern.

Die Medizinerin entschied sich spontan, in Deutschland zu bleiben

„Entscheidungen lassen sich nicht ändern“, sagt sie über Konsequenzen, die sich nicht revidieren lassen. So wie ihr spontaner Entschluss, in Deutschland zu bleiben. „Eigentlich wollte ich hier bloß einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Hause machen“, erinnert sie sich an den Moment im Jahr 2012, über den sie anlässlich der Ehrung mit tränenerstickter Stimme sprach. Ungewollt habe sich ihr Leben zum Abenteuer entwickelt, nun habe sie eine neue Heimat in Neukirchen gefunden.

„Frau des Jahres“ zu sein, ehrt sie und ist Anlass, für andere Wege zu bereiten. So appellierte Nodehi Mahnaz an alle: „Ein Jeder soll nach seiner Möglichkeit Flüchtlinge unterstützen, um Migranten zu ihren Rechten zu verhelfen.“ Eng gebunden sei Integration an Spracherwerb, „das ist der Schlüssel“. „Der Integrationserfolg hängt stark von der Gesellschaft ab“, vor allem das Recht von Frauen auf ein selbstbestimmtes Leben dürfe nicht von Religion oder den Vorgaben von Männern abhängen. Mit Musik von Flöttistin Marlis Gande und Gesprächen klang der Abend aus.