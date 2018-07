Die Amazone vom RV Torfgrafen Bergerhof setzte sich im Springen in der großen Tour durch. Bei den Dressurreitern war Christian Reisch am Ende ganz vorne.

Neuss/Rhein-Kreis. Franziska Hilgers macht nach ihrer Babypause da weiter, wo sie vorher aufgehört hatte: beim Schleifensammeln. Die Amazone vom RV Torfgrafen Bergerhof sprang beim Turnier auf dem Hilgershof in Allerheiligen zum Kreismeistertitel in der großen Tour. Auf ihrem langjährigen Erfolgspferd Coragioso war sie mit zwei souveränen Nullrunden im M- und S-Springen nicht zu schlagen. „Es läuft“, freute sie sich.

Nach Platz sechs im M-Springen am Freitag folgte ein siebter Rang in der schweren Prüfung am Sonntag. Ihr inzwischen 16-jähriger Schimmelwallach präsentierte sich fit und sprunggewaltig wie eh und je. Zuletzt hatte Hilgers 2014 Silber in der großen Tour geholt.

„Es war ein tolles Turnier mit Top-Bedingungen für Reiter, Pferde und Zuschauer.“

Axel Hebmüller, KPSV-Präsident

Johannes Pannenbecker aus Holzbüttgen hatte seinen achtjährigen Wallach Mr. X gesattelt und ritt mit einem Abwurf im S-Springen zum Vizetitel. Bronze holte sich Carmen Hintzen (RV Gut Kruchenhof) mit der erst siebenjährigen Conada. Sie hat die Stute selbst ausgebildet. „Wir haben sie dreijährig gekauft. Da ist man schon besonders stolz, wenn man es bis zur schweren Klasse schafft“, sagte Hintzen.

Nach insgesamt vier Tagen Turnierstress konnte Stephan Hilgers am Sonntagabend aufatmen: Das Sommerturnier auf der familieneigenen Reitanlage ist trotz der Hitze sehr gut gelaufen – sportlich und organisatorisch. „Wir sind zufrieden“, zog der Turnierleiter Bilanz. Er und das Team des RFV Hilgershof stemmten 41 Prüfungen und die Kreismeisterschaft. „Das war sicher anstrengend“, fühlte KPSV-Präsident Axel Hebmüller mit: „Aber es war ein tolles Turnier mit Top-Bedingungen für Reiter, Pferde und Zuschauer.“

Insgesamt wurden sieben Kreismeister ausgezeichnet

Gemeinsam überreichten Hebmüller und Hilgers am Sonntagabend die blauen Schärpen an die sieben neuen Kreismeister. Dabei gratulierten sie vielen Wiederholungstätern. Allen voran Christian Reisch: Der Dressurreiter (Neuss-Grefrather RC) sicherte sich nach 2015 erneut den Titel in der großen Tour, im Sattel des 14-jährigen Wallachs Lakito. Das Paar war am Freitag mit dem vierten Platz im Sankt Georg Spezial gestartet. Sonntag folgte der Silberplatz in der M-Dressur – damit war dem Ausbilder vom Kambergerhof der Titel sicher. Silber ging an Kahra Alena Baumann (RV St. Johannes Waat) bei ihrem ersten Turnierstart mit Rooney Mo. Das Paar gewann die M-Dressur, nachdem es im Sankt Georg Spezial noch gehapert hatte.