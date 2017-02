Fluglärm-Gegner reden mit Politikern

Zwei Bürgerinitiativen diskutierten mit Landtagskandidaten über die Zukunft des Flughafens Düsseldorf.

Kaarst. Fluglärm ist immer noch ein Thema, das die Menschen in der Region bewegt. Zwar waren nicht alle Plätze in der Aula der Realschule Halestraße besetzt. Aber die, die zur Diskussion mit den Landtagskandidaten gekommen waren, brachten ihren geballten Unmut zum Ausdruck. Das, was sie von Vertretern der verschiedenen Parteien gut drei Monate vor der Landtagswahl zu hören bekamen, dürfte sie in Bezug auf die vom Flughafen Düsseldorf geplante Kapazitätsausweitung nicht sonderlich optimistisch gestimmt haben.

Die beiden Initiativen „Bürger gegen Fluglärm“ und „Kaarster gegen Fluglärm“ hatten zu einer gemeinsamen Diskussion mit den Kandidaten der Parteien eingeladen. Das Ziel des Abends formulierte Werner Kindsmüller, Vorsitzender der „Kaarster gegen Fluglärm“ so: „Wir wollen wissen, was die einzelnen Parteien und Kandidaten unternehmen werden, um die Belastung mit Fluglärm zu reduzieren.“

Oliver Keymis (Die Grünen) erklärte: „Wir lehnen die Kapazitätserweiterung ab.“ Ihm geht es dabei nicht nur um die Lärm-, sondern auch um die enorme Schadstoffbelastung. Lutz Lienenkämper, Landtagsabgeordneter der CDU, formulierte: „Das Verkehrsministerium entscheidet nach Recht und Gesetz.“

Ein wenig ermutigend klang seine Einschätzung: „Die Bedenken, die gegen die Kapazitätserweiterung vorgebracht wurden, sind von hoher Qualität und Quantität.“

„Diesem Flughafen muss endlich Einhalt geboten werden.“

Nicole Niederdellmann-Siemes, SPD-Landtagskandidatin

Landtagskandidatin Nicole Niederdellmann-Siemes (SPD) aus Meerbusch sagte: „Ich bin derselben Meinung wie Oliver Keymis.“ Ihr Credo: „Diesem Flughafen muss endlich Einhalt geboten werden.“ Sie berichtete von einem „surrealen Erlebnis“ im Umweltministerium des Landes, wo man sich ihr gegenüber höchst merkwürdig verhalten habe, als sie sich zum Thema Fluglärm informieren wollte. Und sie machte keinen Hehl daraus, dass der SPD-Verkehrsminister Michael Groschek die Kapazitätserweiterung befürwortet. Offen dafür ausgesprochen hatte sich beim FDP-Neujahrsempfang auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Simon Keil, Landtagskandidat der Liberalen, forderte , dass der Flughafen stärker sanktioniert werden müsse.

Markus Wetzler von den Piraten brachte seine Position wie folgt auf den Punkt: „Es gibt ein Grundrecht auf Gesundheit, aber es gibt kein Grundrecht auf Profit.“ Während Lutz Pollmann, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“ moderierte, brachten sich Werner Kindsmüller und Khalid Hussein, der stellvertretende Vorsitzende von „Bürger gegen Fluglärm“ mit Stellungnahmen ein.

Politiker bemängeln fehlendes Flugverkehrskonzept

Unisono wurde beklagt, dass es noch immer kein Flugverkehrskonzept für NRW gebe und immer noch zu großzügige Ausnahmen für Fluggesellschaften, die regelmäßig für Verspätungen verantwortlich seien. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass eine Kapazitätserweiterung in Düsseldorf die Regionalflughäfen im Land in wirtschaftliche Bedrängnis bringen würde.

Kindsmüller rechnet mit einer Entscheidung über die beantragte Kapazitätserweiterung Ende 2017 beziehungsweise Anfang 2018. „Wir kämpfen weiter“, kündigte er an. Er habe Verständnis dafür, dass der Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit aufkommen kann.