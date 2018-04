Der erste Fischmarkt in diesem Jahr war trotz Konkurrenz ein großer Erfolg.

Neuss. Hunderte Besucher zählte der Neusser Fischmarkt gestern am Hafenbecken 1, auf dem diesmal zwölf Aussteller ihre Waren präsentierten. „Auf vielen Fischmärkten ist die Zahl der Fisch-Verkäufer eher gering. In Neuss ist das anders“, sagt Organisatorin Melanie ten Wolde, die seit Jahren den Kontakt zu verschiedenen Fischhändlern der Region pflegt. Wenn die Zahl der Verkäufer wegen eines anderen Fischmarktes in Düsseldorf etwas unter der vergangener Märkte lag, tat das dem lebendigen Treiben an der Hafenpromenade keinen Abbruch.

Bei gutem Wetter genossen Fischfreunde Backfisch, Forellen, geräucherten Aal, Matjes, Nordseekrabben, Heringe und Co. – und plauschten mit den Händlern, von denen viele seit etlichen Jahren zum Neusser Fischmarkt kommen. Dirk Siwei aus Wuppertal ist so ein Fischmarkt-Original: Der 68-Jährige bot gemeinsam mit seiner Frau frisch zubereitete Fischspeisen an seinem Verkaufsstand an, den er im Stil eines Fischkutters gestaltet hat. „Wir räuchern Fische selbst“, sagte der Mann mit weißem Bart, der standesgemäß mit Kochhut auftritt. Für ihn ist es eine Ehre, schließlich ist er Sternekoch – einer derjenigen, die bei Paul Bocuse gelernt haben. Siwei setzt auf Hingucker. „Ich bereite Fischgerichte vor den Augen der Besucher zu“, sagte er, und präsentiert schottischen Wildlachs an Cherry-Tomaten mit Tortellini und Champagner-Hummer-Soße.

Weitere Termine sind im Juni, August, Oktober und Dezember

Lachs zählte zweifelsfrei zu den am stärksten gefragten Fischsorten auf dem Markt. „Ein Pröbchen ohne Gräten“ durfte es bei vielen Besuchern sein. Manche kauften den Fisch gleich in größeren Mengen, andere probierten den einfachen Backfisch aus der Fritteuse. Das besondere am Neusser Fischmarkt ist auch das Ambiente direkt am Wasser. „Woanders würde dieser Markt wohl nur halb so viel Spaß machen“, meinte City-Manager Thomas Werz.

Vier weitere Termine sind für den Markt 2018 angesetzt: 10. Juni, 12. August, am 14. Oktober und 2. Dezember. cka