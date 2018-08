Die von der Strömung fortgetriebenen Männer konnten per Boot unverletzt geborgen werden.

Dormagen. Obwohl die große Hitzewelle vorbei ist, mussten Feuerwehr, Polizei, Taucher und Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Donnerstagabend auf der Höhe von Dormagen-Rheinfeld beziehungsweise Monheim (Rheinkilometer 714) erneut Menschen aus dem Rhein retten, die sich dort eine Abkühlung verschaffen wollten.

Die beiden Männer hatten die Gefahren des Flusses unterschätzt und trieben hilflos in der Strömung. Letztendlich kamen die beiden verunglückten Schwimmer mit Hilfe des Mehrzweckbootes der Monheimer Feuerwehr wohlbehalten und ohne Verletzungen zurück an Land.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Rettungsaktion

Nachdem die Monheimer Feuerwehr gegen 19 Uhr alarmiert worden war, rückten zur Unterstützung auch zahlreiche Einsatzkräfte aus umliegenden Städten an den Rhein aus, um einen möglichst großen Bereich am Fluss abdecken zu können. Allein aus Dormagen seien rund 30 Helfer an dem Einsatz beteiligt gewesen, informierte Stadtsprecher Jonathan Benninghaus. Auch der Rescue Jet der Dormagener Feuerwehr sei dabei gewesen, ebenso Mitglieder der DLRG Dormagen. Am neuen Schiffsanleger in Monheim, gegenüber der Piwipp, hatten sich Rettungswagen, Notarzt und Einsatzleitwagen der Feuerwehr Monheim postiert. Einsatzleiter Torsten Schlender forderte zur Unterstützung aus der Luft einen Polizeihubschrauber an. Auch die Taucherstaffel der Feuerwehr Hilden hatte sich bereitgehalten.

Schlender warnt eindringlich vor dem Schwimmen im Rhein. Es komme immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil Menschen sich über- und den Fluss unterschätzen. Erst kürzlich hatte es einen Vorfall bei Zons gegeben. Dort waren ebenfalls Schwimmer in Not geraten, hatten sich aber noch selber ans Düsseldorfer Ufer retten können. ssc