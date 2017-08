Eine Besonderheit sind die vier großen Schiebe-Fenster zum Alten Schloss hin.

Grevenbroich. Das neue Schlossbad erhält seine Fenster. In den vergangenen Tagen ist eine insgesamt 500 Quadratmeter große Glasfassade eingebaut worden. Sie sorgt dafür, dass die Becken-Landschaft im Inneren mit natürlichem Licht durchflutet wird. Eine Besonderheit: Zum Alten Schloss hin werden zurzeit vier große Schiebelemente aus Glas installiert. Sie sollen bei schönem Wetter geöffnet werden, so dass künftig ein nahtloser Übergang zwischen der Liegewiese vor und den Schwimmbecken im Bad möglich ist.

„Diese Elemente sind etwas Außergewöhnliches, sie werden in deutschen Bädern nur selten eingebaut“, sagt Michael Freese (49), kaufmännischer Projektleiter beim Bad-Investor GWG Kommunal. Die Konstruktion sei dementsprechend kompliziert gewesen: „Die Architekten haben immerhin drei Monate lang daran getüftelt, bis dass jetzige Modell stand.“ Das Ergebnis könne sich nicht nur sehen lassen – es erfülle auch eine Forderung des Stadtrates, der auf eine großzügige Öffnung zu den Freiflächen hin bestand.

Glasfassade ist bis zu sieben Meter hoch

Die zum Schloss hin weisende Glasfassade ist am tiefsten Punkt vier, an der höchsten Stelle sieben Meter hoch. An der Südwestseite wird sie zusätzlich mit einem Blendschutz ausgerüstet. Er soll störende Lichteinfälle verhindern. Zurzeit arbeitet GWG Kommunal an einem Konzept, um den Vogelschutz an den großen Glasfassaden zu gewährleisten.

Insgesamt kämen die Arbeiten am Schlossbad gut voran, resümiert Michael Freese. Zurzeit werden die Becken gefliest, im Keller werden die technischen Anlagen montiert. Während ein Teil der Fassade in den kommenden Monaten verkleidet wird, sollen die Wände im Inneren des Bades in Sichtbeton-Optik bleiben. Ein Spezialist wird dann Farbveränderungen retuschieren, Abplatzungen ausbessern und die Wände gegen Feuchtigkeit und Schmutzaufnahme schützen. Eine ähnliche Behandlung widerfährt auch den beiden Sprungtürmen (ein und drei Meter hoch).

Laufen die Arbeiten weiter so gut wie bisher, soll das Bad im nächsten Jahr früher als geplant öffnen – voraussichtlich schon im zweiten Quartal. Noch offen ist die Außengestaltung.