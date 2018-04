Die Fraktion fordert eine Stellungnahme des Bürgermeisters und die Behebung der Mängel bis Mai.

Neuss. Ein Antrag der FDP-Fraktion wird am kommenden Dienstag, 17. April, die Mitglieder des Beteiligungsausschusses und heute schon die Geschäftsführer der City-Parkhaus GmbH beschäftigen. Denn die haben den Fraktionsvorsitzenden für heute zu einem Ortstermin eingeladen. Treffpunkt: das Tranktor-Parkhaus.

„Das Parkhaus ist eine Zumutung für Kunden.“

Auszug aus dem Antrag der FDP

Denn das, eine 100-prozentige Tochter der City-Parkhaus GmbH, wird in dem Antrag als „eine Zumutung für die Kunden“ beschrieben. Nicht gerade zimperlich wird dort formuliert. So heißt es: „Die Treppenhäuser in den oberen Stockwerken gleichen einer öffentlichen Toilette und der Reinigungszustand des Treppenhauses ist erbärmlich. Die Stufen aller Treppen sind ausgetreten, teilweise locker und ausgebrochen und somit ein latentes Sicherheitsrisiko.“ Auch der desolate Zustand des Fahrstuhls wird angeprangert. Aus diesen Gründen bittet die FDP um eine Stellungnahme des Bürgermeisters und Behebung der Mängel bis Mai.

Dirk Reimann, einer der drei Geschäftsführer der City-Parkhaus GmbH, sagt zu den Vorwürfen: „Ich kann das so nicht bestätigen. Aber wir nehmen die Vorwürfe ernst und haben uns das bereits angesehen.“ Für heute ist ein Termin vor Ort mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Bodewig geplant. Denn, so Reimann weiter, das Tranktor-Parkhaus sei voll funktionstüchtig und habe volle Stand- sowie Verkehrssicherheit. Lockere Stufen im Treppenhaus gebe es keine. Grundsätzlich sei das Parkhaus eben ein altes, aber es werde dort weiter investiert. Gerade erst, so Reimann, werde der Brückenübergang zum Kreishaus neu gestaltet. „Wir haben in das Parkhaus bereits einen hohen sechsstelligen Betrag investiert“, sagt er.