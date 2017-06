Viele Oldtimer – meist mit Karnevalisten am Steuer – waren im Gartenhof zu Gast.

Rosellen. Tag der offenen Tür im Gartenhof Küsters? Mitnichten. Denn gestern stand nicht die grüne Welt der Landschafts- und Gartengestaltung des bekannten Neusser Unternehmens im Mittelpunkt, sondern die ganze Vielfalt automobiler Oldtimer: Fast 100 seltene alte Fahrzeuge machten im Rahmen der 14. Fastelovends-Classic 2017 Station in Rosellen, absolvierten eine Geschicklichkeits-Sonderprüfung und nutzten das Freigelände als kulinarischen Rastplatz. Zum ersten Mal im Rhein-Kreis Neuss unterwegs – das kam nicht von ungefähr. „Ich bin Mitglied im Großen Rat des Korps’ der Kölner Altstädter, Unterstützer und aktiver Karnevalist“, erklärte Seniorchef Werner Küsters, „also habe ich die Freunde mal eingeladen, den schönen Rhein-Kreis zu besuchen.“

Teilnehmer aus mehr als 25 Karnevalsgesellschaften

„Für die Veranstaltergemeinschaft Altstädter Köln und Kölner Narren-Zunft ist der Name ,Fastlovends-Classic’ Programm“, sagten die Organisatoren Jo Weber und Andi Juchem. „Fahrer oder Beifahrer, allesamt Oldtimer-Fans, sind mehr oder weniger im Dunstkreis des Karnevals aktiv. Am Kölner Heumarkt sind diesmal Teilnehmer aus mehr als 25 Karnevalsgesellschaften gestartet.“ Das Sahnehäubchen obendrauf: Das aktuelle Kölner Dreigestirn war mit von der Partie. Der gewichtige Bauer Andreas Bulich samt ganz schön groß geratener Jungfrau Stefan Knepper im himmelblauen Fiat 500, Prinz Stefan I. Jung standesgemäß im modernen Hybrid-Mobil.

Vom Renn-Porsche über amerikanischen Achzylinder bis zum Fiesta mit Ein-Meter-Wohnwagen, London-Taxi und altem Käfer war alles dabei. Eines der Highlights war eine voluminöse Luxuslimousine namens Jaguar Mark V, ein Sechszylinder von 1950. Stilgerecht im Fond des Promi-Fahrzeugs saßen die Damen mit Champagner-Gedeck.

Abschleppwagen hat Pause

Aber Veranstalter Weber war auch froh, dass in der Neusser „Isabella“ neben dem Dormagener Günter Reinz mit Chefarzt Professor Ernst Eypasch auch ein Arzt dabei war. Als solcher gebraucht wurde er zum Glück nicht. Manchen fehlte es nur an Sonnencreme. Manchmal streikt zwar die Technik der alten Schätzchen, aber auch dafür gibt es Lösungen. Teilnehmer Norbert Dupp musste an seinen Kunststoff-Renner Lotus Elan plus 2, Baujahr 1974, „Erste Hilfe“ leisten – eine Schelle vom Auspuff war verlorengegangen.

Doch wofür gibt es gut gemeinte Ratschläge der Fahrerkollegen – und eine Schraube aus dem Küsters-Lager. Der sicherheitshalber bereitstehende Abschleppwagen hatte Pause. Mehr Spaßfahrt in der Gesellschaft Gleichgesinnter ist die Fastelovends-Classic. Zur Wertung waren fünf sportlich-fröhliche Sonderprüfungen zu absolvieren, Schloss Dyck und die Erftaue anzufahren. Am Abend feierten die Oldtimer-Freunde im Hippodrom der Kölner Pferderennbahn in festlicher Atmosphäre das schönste Auto, das beste Damenteam und den Gesamtsieger. Vermutlich bei kölschen Liedern.