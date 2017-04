Neuss. Am Sonntag gegen kurz nach 21 Uhr, wurden auf der Kaarster Straße zwei Männer im Alter von 23 und 58 Jahren von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Hintergrund ist möglicherweise ein länger schwelender Streit unter Familienmitgliedern, der eskaliert ist. Ob die Männer mit Absicht angefahren wurden oder im Rahmen einer möglichen Flucht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Wagen, bei dem es sich um einen Mercedes handeln soll, entfernte sich unmittelbar nach der Tat von der Kaarster Straße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierte die Polizei, kurz nach 23 Uhr, einen Mercedes in Düsseldorf an der Friedrich-Ebert-Straße. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Frauen im Fahrzeug. Die Polizei stellte den Mercedes sicher, die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Opfer sind nach derzeitigem Stand schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und befinden sich in ärztlicher Behandlung. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf kann zum jetzigen Zeitpunkt ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausschließen.

Noch am späten Abend ist eine Mordkommission eingerichtet worden. Die Spurenauswertung dauert an. Nach den ersten Vernehmungen ist davon auszugehen, dass sich alle Beteiligten kennen und teilweise miteinander verwandt sind. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und insbesondere zur Frage, wer zum Tatzeitpunkt am Steuer des Mercedes saß, dauern an. Die beiden festgenommenen Frauen sind inzwischen entlassen worden.