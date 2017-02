Neuss. Einem äußerst perfiden Betrug fiel am Montagabend ein älterer Mann zum Opfer. Er erhielt am Abend einen Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich ihm gegenüber als „Staatsanwalt“ vorstellte. Dem Unbekannten gelang es in einem längeren Gespräch, vertrauliche Angaben über das Vermögen des Seniors zu erlangen. Schließlich schaffte es der Anrufer, den älteren Herrn dazu zu bewegen, Bargeld in eine Aktentasche zu packen und dieses noch am gleichen Abend einer „Frau Müller“ zu übergeben.

Die Übergabe fand dann irgendwann zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in Grefrath an der Salmstraße statt. Anschließend verschwand die Abholerin „Frau Müller“ in unbekannte Richtung. Sie ist etwa 35 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie hat dunkle kurze Haare und eine pummelige Statur.

Das Neusser Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die am Montagabend, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, verdächtige Beobachtungen (Fahrzeuge/Personen) im Bereich Grefrath gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 an.