Der 20-Jährige hatte zuvor mehrere Personen beleidigt und attackierte auch Polizisten.

Neuenhausen. Nach einem Zwischenfall in einem Linienbus in Neuenhausen mit einem aggressiven 20-Jährigen musste am Montagabend die Polizei energisch einschreiten. Wie die Ordnungshüter gestern berichteten, hatte der junge Mann gegen 19.30 Uhr im Linienbus zunächst gepöbelt, sowohl den 62 Jahre alten Fahrer als auch andere Fahrgäste beleidigt. Dabei blieb es aber nicht, die Situation eskalierte, der 20-Jährige bedrohte nach Auskunft der Polizei den Fahrer schließlich sogar mit einer Schere.

Mit ausgestreckten Armen verhinderte er die Weiterfahrt

Der Busfahrer reagierte und setzte den Mann vor die Bustür. Dabei erhielt er tatkräftige Unterstützung von einem 31-jährigen Fahrgast. Doch an eine Weiterfahrt des Linienbusses war nicht zu denken: Mit ausgestreckten Armen stand der 20-Jährige vor dem Fahrzeug, damit dieses seine Fahrt nicht fortsetzen konnte.

In dieser Situation erschien die Polizei und stellte den Mann zur Rede. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Ordnungshüter den Randalierer in Gewahrsam. Mit dieser Maßnahme war er offsichtlich gar nicht einverstanden. Er leistete erheblichen Widerstand, attackierte und beleidigte die Polizisten.

Um ihn unter Kontrolle zu bringen, legten die Beamten dem renitenten Mann Handfesseln an und brachten ihn daraufhin zur Polizeiwache. Ein Bereitschaftsarzt entnahm dem offensichtlich alkoholisierten 20-Jährigen auf richterliche Anordnung hin eine Blutprobe.

Die Busfahrt wird für den jungen Mann weitere Folgen haben: Er wird sich wegen Beleidigung und wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Buslinien-Betreiber äußerte sich zum Vorfall nicht

Bei der Pressestelle der Deutschen Bahn in Düsseldorf, die auch für den vom Busverkehr Rheinland betriebenen Stadtbus Grevenbroich zuständig ist, gab es zu diesem Vorfall gestern keine weitere Auskunft. Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, könne hierzu zurzeit keine Stellungnahme abgegeben werden. Red