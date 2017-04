Fällung von Buchen besorgt Kapellener

Der Besitzer begründet das Abholzen mit dem Zustand der Bäume.

Grevenbroich. Der Kapellener Naturfreund Dieter Bomsdorf macht sich Sorgen um die Buchenbestände im Waldstück zwischen Mühlrath und dem Kloster Langwaden. Bei einem Osterspaziergang abseits der Spazierwege hat er festgestellt, dass dort etliche stattliche Bäume bereits gefällt worden sind. „Andere tragen schon Markierungen“, sagt Bomsdorf. Er hegt die Befürchtung, „dass nun auch die wahrscheinlich letzten großen Buchen in diesem kleinen Waldgebiet fallen werden“.

Deutschlandweit existieren nur noch wenige Bäume dieser Größe

Die großflächigen Rodungen entlang der Landstraßen und Autobahnen im Grevenbroicher Stadtgebiet haben in den vergangenen Wochen sowohl Bürger als auch Politiker beschäftigt. In diesem Zusammenhang richtet Dieter Bomsdorf nun auch den Blick auf ein Waldstück, das von vielen Spaziergängern frequentiert wird. Dort seien die Buchenbestände augenscheinlich in Gefahr, berichtet er.

In dem parallel zum Gillbach verlaufenden Forst bewegt sich der Kapellener am liebsten auf Trampelpfaden, um die Natur noch intensiver genießen zu können. Am Montag wurde ihm dieses Erlebnis allerdings verhagelt, als er auf die Reste einst stattlichen Buchen traf. „Das tat mir in der Seele weh“, schildert Dieter Bomsdorf. Da andere Bäume mit Farbe markiert wurden, geht er davon aus, dass auch an ihnen bald die Kettensäge angelegt wird. „Das darf nicht sein. Deutschlandweit existieren nur noch wenige Bäume, die einen Durchmesser von mehr als 30 Zentimeter haben“, sagt er.

Eigentümer dieses Abschnitts ist der Langwadener Waldbauer Bertram Graf von Nesselrode. „Ein großer Teil der Bäume war faul und musste gefällt werden“, sagt Nesselrode. Die übrigen Bäume seien für die Holzverwertung geschlagen worden. wilp