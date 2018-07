Die Kampfmittel wurden auf der A 540 unschädlich gemacht.

Gustorf. Punkt 15 Uhr gab Dirk Putzer Entwarnung. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Entschärfer die beiden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg außer Gefecht gesetzt. Um die amerikanischen Fliegerbomben unschädlich machen und abtransportieren zu können, mussten die Bewohner im Evakuierungsgebiet ihre Häuser verlassen. Etwa 25 Personen waren davon betroffen.

„Bereits 2017 hatte Straßen NRW den Antrag gestellt, die Bomben entschärfen zu lassen“, sagt Einsatzleiter Sebastian Johnen. Im Vorfeld der geplanten Sanierungsmaßnahmen an der A 540 östlich der Bahnstrecke zwischen Laach und Gustorf waren die beiden Blindgänger entdeckt worden.

„Glück im Unglück“ habe man beim Fund gehabt. Es handelt sich um von den Amerikanern in den letzten Kriegsjahren abgeworfene Bomben mit einer Sprengkraft von jeweils 250 Kilo. Das Schwierigste, bilanzierte Einsatzleiter Johnen, sei gewesen „überhaupt an die Kampfmittel heran zu kommen“. Sie befanden sich auf einer Art Wall, der in der vergangenen Woche größtenteils abgetragen werden musste.

Dienstag begann der Countdown zur eigentlichen Arbeit um 11.15 Uhr. An insgesamt 18 Stellen wurden Zufahrtsmöglichkeiten im Bereich Gustorf-Nord und Laach-Süd durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie der Polizei eingerichtet. Außerdem zogen die Mitarbeiter von Tür zu Tür, um Häuser zu evakuieren oder um auf ein luftschutzmäßiges Verhalten hinzuweisen, das in einem Umkreis von 500 Metern galt. Lediglich bei einem Mann gab es kleine Verzögerungen – er war offensichtlich im Begriff, in den Urlaub zu reisen und wollte noch seinen letzten Koffer packen. „Käme es an solchen Stellen zu Widerstand, wird im Zweifelsfall mit Hilfe der Feuerwehr die Tür geöffnet“, sagt Sebastian Johnen.

Gegen 13.30 Uhr überflog ein Polizeihubschrauber das Areal um sicherzustellen, dass sich keine Personen draußen aufhalten. Ab 14 Uhr begann Dirk Putzer die beiden Bomben unschädlich zu machen. Bereits eine Stunde später war die Arbeit vollbracht. Die Bomben wurden zum Abtransport verladen, die Straßensperrungen unmittelbar aufgehoben.