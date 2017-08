Abraam Savvidis, Vorsitzender des TC Neuss, über den möglichen Aufstieg.

Muss man sich angesichts von fünf Siegen aus fünf Spielen nicht langsam Gedanken über einen möglichen Aufstieg machen?

Abraam Savvidis: Unser Ziel ist zunächst einmal, den Meistertitel in der Zweiten Tennis-Bundesliga Nord zu holen, dafür brauchen wir aus den ausstehenden drei Spielen mindestens noch zwei, wahrscheinlich sogar drei Siege. Und wie schwer das wird, haben wir ja heute gesehen, wo wir nach den Einzeln auch leicht mit 2:4 in Rückstand hätten liegen können.

Trotzdem hat es am Ende zum Sieg gereicht. Was passiert, wenn das in den letzten drei Spielen genauso läuft?

Savvidis: Dann sind wir Meister. Ob wir dann auch unser Aufstiegsrecht wahrnehmen, diese Frage kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.

Warum nicht?

Savvidis: Erstens kann eine solche Entscheidung nur im Zusammenspiel zwischen dem TC Blau-Weiss Neuss als eingetragenem Verein und der BL ProTennis UG als Spielbetriebs-GmbH getroffen werden. Die Lizenz liegt beim Verein, die wirtschaftliche Abwicklung bei der GmbH. Ich bin zwar Vorsitzender und gleichzeitig einer der Gesellschafter, doch was den Verein angeht, benötigen wir zur Entscheidung einen Vorstandsbeschluss.

Aber ist denn der direkte Wiederaufstieg nicht das erklärte Ziel?

Savvidis: Natürlich wäre es schön, wenn wir wieder in die Erste Liga zurückkehren würden. Aber ein Aufstieg muss gut überdacht sein. Wir brauchen dafür nicht nur die Zustimmung des Vereins, sondern auch die unserer Sponsoren und Unterstützer. Und möglichst nicht nur derjenigen, die uns jetzt in der Zweiten Liga unterstützen, denn der derzeitige Etat reicht für die Erste Liga nicht aus. Und was es heißt mit einem nicht konkurrenzfähigen Etat anzutreten, das haben wir alle ja im vergangenen Jahr erlebt. Ich möchte eine solche Saison nicht noch einmal erleben.

Bis wann muss eine Entscheidung getroffen sein?

Savvidis: Wir haben bis Ende September Zeit, uns gegenüber dem Deutschen Tennis Bund zu erklären. Ob wir bis dahin genügend verbindliche Zusagen von Sponsorenseite haben werden, weiß ich nicht. Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche mit unseren aktuellen Sponsoren führen, dann sehen wir weiter.