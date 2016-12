Es läuft schleppend beim Baugebiet in Gustorf

Der Investor konnte sich bei einigen der Grundstücke noch nicht auf Kaufpreis einigen.

Grevenbroich. Bis zu 250 Einfamilienhäuser und Wohnungen sollen im Norden von Gustorf entstehen. Das Projekt auf dem 8,7 Hektar großen Areal an der Gustav-Mahler-Straße entwickeln will die zur DZ Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) gehörende DZ Immobilien + Treuhand. Doch noch sind die erforderlichen Grundstücke nicht in der Hand des Erschließungsträgers – wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen. Wann der Hausbau starten kann, ist unklar.

Mit 25 Grundstückseigentümern wird noch verhandelt

„Wir sind uns mit mehreren Grundstückseigentümern noch nicht über die Höhe des Kaufpreises einig“, sagt Ludwig Eickenbusch, Abteilungsleiter Baulandentwicklung bei der DZ Immobilien + Treuhand. Das planerische Konzept stehe aber in Grundzügen.

Während ein Teil der westlich gelegenen Areale bereits im Eigentum der Raiffeisenbank Grevenbroich ist, mit der die DZ bei dem Vorhaben kooperiert, gehören die übrigen Flächen rund 25 anderen Eigentümern, von Landwirten bis zur Kirche. Die DZ geht davon aus, dass die Stadt bei der Vermarktung der Flächen eine Obergrenze vorgibt. „Wir rechnen damit, dass die Stadt Grevenbroich eine Grundstückspreisdeckelung möchte, um jungen Familien den Hausbau zu ermöglichen“, sagt Eickenbusch.

Preisangaben machen weder die DZ noch die Stadt, doch ein Vorbild könnte das Baugebiet „Verlängerte Königslindenstraße“ in Neuenhausen sein. Dafür wurde im Erschließungsvertrag festgeschrieben, dass der Weiterverkauf an privat zu einem Preis erfolgen musste, der den Richtwert von damals 180 Euro je Quadratmeter um höchstens zehn Prozent übersteigt. Eine ähnliche Regelung für Gustorf würde natürlich auch den Kaufpreis für den Erschließungsträger begrenzen. „Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, aber wir nähern uns an“, sagt Eickenbusch. Er erklärt aber auch: „Wenn wir eines der Schlüssel-Grundstücke nicht erwerben können, können wir als private Erschließungsträger nicht weitermachen.

Ob es eine Preisobergrenze geben wird, ist noch offen

Im Rathaus betont Fachbereichsleiterin Dorothea Rendel, dass „das Baugebiet noch am Anfang steht“. Im April hatte der Planungsausschuss die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. „Es ist noch nicht fest, ob für das Baugebiet ähnlich wie für Neuenhausen eine Preisobergrenze festgelegt wird und wie hoch sie ist“, sagte Rendel. Diese Entscheidung treffe die Politik.