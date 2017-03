Erste Neusser Kindermesse ist ein voller Erfolg

Die Veranstaltung lockte hunderte junge Familien an.

Neuss. Der Erfolg der Veranstaltung zeichnete sich bereits in den ersten Stunden ab: Selten kamen gleich zu Beginn so viele Besucher zu einer Messe in die Stadthalle, wie zur Kindermesse, die jetzt zum ersten Mal in Neuss stattfand. „Ich wäre gerne schon vor ein paar Jahren auf so eine Messe gegangen“, sagte Nicole Wirth, die seit sechs Jahren in Neuss wohnt und drei Kinder hat.

Mischung aus Information, Verkauf und Mitmach-Aktionen

Die Mutter war am Wochenende mit ihrer jüngsten Tochter Charlotte (6) in der Stadthalle, um sich zu informieren, ihrer Tochter Abwechslung zu bieten und um nach besonderen Angeboten für Familien Ausschau zu halten. „Was mir besonders gut gefällt, ist die Abwechslung. Hier gibt es Aktionen für Kinder und eben auch Infos für Eltern. Die Mischung stimmt“, erzählt Nicole Wirth. Genau das ist es, was Veranstalter Frank Küpping mit der Kindermesse erreichen wollte: Eine Messe, die nicht nur wie üblich Informationen bietet und bei der Bürger Dinge kaufen können, sondern eine, bei der auch die Kinder – und um die ging es vor allem – Spaß haben können. Von der Mischung dürften auch die 61 Aussteller profitiert haben.

Mit dabei: einige öffentliche Stellen wie das Stadtarchiv und die Stadtbücherei, aber auch Anbieter von Fortbildungsmaßnahmen wie etwa ein Familienforum, das spezielle Kurse für Eltern und ihre Kinder anbietet. Zudem konnten sich die Besucher unter anderem die neuesten Schultaschen, aktuelle Trends in Sachen Kinderzimmer-Einrichtung und Spielzeug ansehen. Eine Reihe von Fachvorträgen richtete sich darüber hinaus am Samstag sowie am Sonntag speziell an Eltern. So informierte das Jugendamt des Kreises etwa über mehrere Möglichkeiten, Elterngeld zu beantragen. Außerdem erklärten Fachleute vom Gesundheitsamt, wie sich Mütter in der Schwangerschaft bewegen sollten. Unter den Ausstellern war auch das Neusser Lukaskrankenhaus, dessen Mitarbeiter die Kinderklinik inklusive Geburtsstation vorstellten und rund ums Thema Hygiene informierten.

Höhepunkte für viele Kinder waren währenddessen Besuche an den Ständen von Polizei und Feuerwehr sowie das Kistenklettern, bei dem sie sich unter Anleitung eines Teams für Erlebnispädagogik bis unter die Decke der Stadthalle stapeln konnten – natürlich mit entsprechendem Sicherheitsgeschirr am Körper. Veranstalter Frank Küpping zieht ein positives Fazit. Es soll nicht die letzte Kindermesse in Neuss gewesen sein. cka