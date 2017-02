Erörterung zur Kapazitätserweiterung des Flughafens verärgert Kaarster

Kaarst. Eigentlich ist Klaus Lindner seit 1. November im Ruhestand. Doch für den Erörterungstermin zur beantragten Kapazitätserweiterung des Düsseldorfer Flughafens in Messehalle 1 hat sich der ehemalige Leiter des Bereichs Bauverwaltung und Wohnen der Stadt Kaarst noch einmal aktivieren lassen. „Das macht Sinn, ich habe mich immerhin rund vier Jahre intensiv mit dem Thema beschäftigt“, sagt er. Und das tut Lindner seit Montag wieder.

Gestern standen bei der Anhörung die Gutachten der Städte und Gemeinden, der Bürgerinitiativen und Vereine auf dem Programm. Lindner konnte allerdings keine Bewegung auf Seiten des Flughafens feststellen. „Aber immerhin kommen wir in eine Diskussion“, stellt er fest. Auch Werner Kindsmüller vom Verein Kaarster gegen Fluglärm ist beim Erörterungstermin so manches Mal empört – etwa, wenn der Flughafen Referenz- und Prognoseszenarien miteinander vergleicht.

Für Kaarst sei kein besonderes Schützbedürfnis zu erkennen

„Da werden Flugbewegungen im Jahr 2030 mit Ausbau-Genehmigung und ohne miteinander verglichen. Um aber ein Bild von dem zu bekommen, was uns erwartet, müssten doch die Starts und Landungen heute und im Jahr 2030 betrachtet werden“, so Kindsmüller. Ebenfalls verärgert hat ihn die Aussage der Flughafenvertreter, dass für Kaarst keine besondere Schutzbedürfnis zu erkennen sei. „Die gilt nämlich erst ab 60 Dezibel. Für Kaarst werden aktuell nur 55 gemessen. Und nach Angaben des Airports soll der Lärm um ein Dezibel am Tag und um 0,4 in der Nacht steigen. Allerdings sind das alles Mittelwerte. Den tatsächlichen Lärm pro Flugzeug bildet das nicht ab.“ Zu den Schadstoffen habe sich der Flughafen ebenfalls wenig befriedigend geäußert, lediglich darauf hingewiesen, dass im Vergleich die größere Umweltverschmutzung von Industrie und Verkehr ausgehe.

Die Stadt Kaarst hat nun mit vier weiteren Kommunen einen Hilfsantrag gestellt. „Für den Fall, dass der Antrag des Flughafens durchkommt, soll die Zahl der Flugbewegungen gedeckelt werden“, erläutert Klaus Lindner. Heute wird mit einer abschließenden Stellungnahme des Flughafens gerechnet. dagi