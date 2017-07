Ein Defekt hatte zu einem Sinken des Wasserspiegels geführt.

Selikum. Der Erftverband wird den Verein ASV Angelbiss finanziell entschädigen. Das bestätigte Sprecherin Luise Bollig. Hintergrund für die anstehende Zahlung – in welcher Höhe steht noch nicht fest – ist der stark dezimierte Fischbestand in der Obererft.

Mitte Juni war es am Schlauchwehr in Selikum zu einem Materialschaden gekommen, durch den der Wasserspiegel stark gesunken war. Ein Großteil der vom ASV Angelbiss eingesetzten Fischarten wurden einfach fortgespült und muss nun neu eingesetzt werden. Auch wenn Mitarbeiter des Erftverbandes schnell reagierten und bereits am Folgetag mit sogenannten Dammtafeln einen provisorischen Aufstau herstellten.

Seit Mitte der 70er Jahre hat der Verein eine mehr als einen Kilometer lange Teilstrecke der Obererft von der Stadt Neuss gepachtet, welche sich vom Abzweig von der Haupterft (im Tierpark Selikum) bis zum Selikumer Weg/Ecke Nordkanalallee erstreckt.

Vorsitzender geht optimistisch in die Gespräche

Der erste Vorsitzende des Vereins, Hans Platz, hat dem Erftverband nun Unterlagen mit Informationen über den ursprünglichen Fischbestand zukommen lassen, den er in den vergangenen Jahren eingesetzt hat. „Es dauert Jahre, bis es wieder so ist wie vorher“, sagt Platz, der den Schaden auf mehrere tausend Euro schätzt. „Unser finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt. Wir können nicht aus dem Vollen schöpfen“, sagt der Vorsitzende, der jedoch optimistisch in die Gespräche mit dem Erftverband geht: „Wir werden uns schon einigen.“

Neue Fische einsetzen könne er jedoch erst im Spätherbst, weil das Gros der Tiere bei den aktuellen Temperaturen sterben würde. Unter anderem waren vor dem Defekt Karpfen und Zander in der Obererft zu finden. „Man könnte dort momentan zwar angeln, aber es würde wegen des dezimierten Bestandes keinen Sinn machen“, sagt Platz.

Aufs Angeln müssen die Mitglieder wegen des Defekts aber nicht verzichten, da sie auch den Löwensee in Willich und den Sporthafen Grimlinghausen gepachtet haben.