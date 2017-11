Der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich empfängt heute Herford in der Halle am Torfstecherweg.

Grevenbroich. Hinter den Basketballern der NEW Elephants liegen großartige Wochen: In der Regionalliga West schlossen sie die Serie von vier Topspielen in Folge mit 6:2-Punkten ab. Und auch im WBV-Pokal setzten sich die Grevenbroicher durch.

Doch anstatt sich zufrieden zurückzulehnen, müssen die Elephants unter Strom bleiben. Vor dem Duell mit dem Tabellensiebten BBG Herford heute Abend (19.30 Uhr) in der heimischen Großsporthalle Gustorf hat sich Trainer Hartmut Oehmen seine erfolgreiche Mannschaft darum zur Brust genommen. Er stellte die Frage: „Sind wir wirklich noch so heiß, wie wir es in den letzten drei Wochen waren?“ Nachdem seine Akteure ihm den Namen des von Herford in dieser Saison beschäftigten US-Amerikaners schuldig blieben, hielt er seinen Spielern vor: „Ihr seid im Kopf nicht da, wo Ihr sein müsstest. In den Wochen zuvor hättet Ihr die Starting Five und jede Statistik des Gegners runterbeten können“, so Oehmen.

Mit dieser Erkenntnis machte sich der Trainer ans Werk, redete sich in die Köpfe seiner Spieler und trieb mit „sehr, sehr intensivem Training“ den sich einschleichenden Schlendrian aus. „Denn das ist mein Job“, sagt er.

Der Fahrlässigkeit, die Partie gegen Herford schon im Vorfeld als Pflichtsieg abzuhaken, wollen die Elephants auf keinen Fall schuldig werden. Zwar standen die Ostwestfalen gegen die Topteams der Liga bislang stets auf verlorenem Posten, doch Oehmen kennt den Kontrahenten als „unangenehmen Gegner mit einer sehr, sehr starken Starting Five“. Bester Punktesammler des Teams von Trainer William Massenburg ist der mit einem englischen Pass ausgestattete Kanadier Kristoffer Douse. Für den Forward stehen im Schnitt 20,1 Zähler zu Buche.

Fehlen wir den Gastgebern wohl nur Simon Bennett. Der spielende Co-Trainer plagt sich seit Wochen mit einer hartnäckigen Virus-Infektion herum.