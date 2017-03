Erasmus-Schüler quizzen im Kinderkanal

Die Klasse 6d nahm an der TV-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ teil. Lehrer Tim Heidemann berichtet vom einem besonderen Ausflug.

Grevenbroich/Hürth. Aufregende Tage liegen hinter der Klasse 6d des Erasmus-Gymnasiums. In der vergangenen Woche ging es nach Hürth ins Fernsehstudio, wo die Schüler an der Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ teilnahmen. Die Sendungen werden im Mai im KiKa (Kinderkanal) ausgestrahlt. Die Erasmus-Schüler kämpften um den Einzug ins Wochenfinale, wofür ein Sieg der Grevenbroicher Klasse gegen eine andere Klasse aus dem Bundesgebiet her musste.

Der Hintergrund: Die Klasse 6d hat dank der Schülerin Lisa, von der die Initiative für die Bewerbung ausgegangen war, das Privileg, an der zehnten Staffel der Quizshow teilzunehmen. Als Hauptgewinn gibt es eine Klassenfahrt nach Madrid. Etwa 1440 Klassen der Jahrgänge 6 und 7 hatten sich beworben, 32 davon wurden von einer Jury ausgewählt. Die Schüler hatten eigens ein Bewerbungsvideo erstellt, das offenbar den Geschmack der Jury getroffen hat. Klassenlehrer Tim Heidemann unterstützte seine Schüler, indem er sich vorab um das Organisatorische kümmerte. In der Quizshow geht es darum, Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten zu beantworten.Je mehr Schüler die richtige Antwort kennen, desto mehr Punkte erspielt die Klasse. Auch taktische Geschick ist nach Angaben der Veranstalter der Show gefragt.

„Die Kinder waren hellauf begeistert.“

Tim Heidemann, Klassenlehrer

Für die Klasse 6d stand nun also der große Auftritt an. „Das war ein super Ausflug“, berichtet Lehrer Heidemann. Die Klasse sei vormittags zusammen mit dem Bus zum Studio gefahren und dann vor Ort abgeholt worden. „Dann gab es erst einmal etwas zu essen, danach ging es in einen Aufenthaltsraum, wo sich eine Betreuerin um uns gekümmert hat.“

rgendwann wurden die Kinder, die bei der Show in der ersten Reihe sitzen sollten, in die Maske gerufen und auf die Sendung vorbereitet. „Wir haben auch den Schlachtruf geübt, den sich die Schüler selbst ausgedacht haben“, berichtet Heidemann. Der lautet: „1, 2, 3, 4 – Diese Show gewinnen wir! 5, 6, 7, 8 – Die Gegner werden platt gemacht!“ Und beim Teambuilding im Kreis hätten alle Energie getankt. „Die Kinder waren hellauf begeistert, es war aufregend und lustig“, fasst Heidemann den Tag zusammen. „Und die Teilnahme an der Show ist gut für den Zusammenhalt in der Klasse – aus pädagogischer Sicht ein Jackpot“, konstatiert der Lehrer. Die Schüler hätten sich gegenseitig angefeuert, „auch wenn mal ein Fehler passiert ist“, so Heidemann. Alle seien natürlich ein bisschen aufgeregt gewesen.

Erst gegen 18 Uhr war die Klasse wieder zurück in Grevenbroich. Wie das Duell gelaufen ist und ob es die Erasmus-Schüler in die nächste Rund geschafft haben – das wird noch nicht verraten.

Die Sendung mit der 6d wird voraussichtlich am 24. Mai ausgestrahlt.