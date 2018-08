Am Sonntag geht es für den TC Blau-Weiss gegen TV Reutlingen. Mit einem Sieg kämen die Neusser dem Klassenerhalt schon sehr nahe.

Neuss. Endspielstimmung an der Jahnstraße: Mit einem Sieg am Sonntag ab 11 Uhr gegen Mitaufsteiger TV Reutlingen könnte der TC Blau-Weiss Neuss ein weiteres Jahr in der Tennis-Bundesliga so gut wie fest buchen. Doch Marius Zay bleibt vorsichtig: „Erstens sind danach noch zwei Spieltage, und man weiß nie, was da alles noch passiert,“ sagt der Teamchef des Immer-Noch-Rekordmeisters der Liga, „und zweitens wird Reutlingen mit allem anreisen, was Rang und Namen hat. Dagegen müssen wir erst mal punkten.“

Die Ausgangslage ist relativ eindeutig: Die Neusser haben durch ihre beiden Siege am vergangenen Wochenende in Aachen und Mönchengladbach vier Zähler auf ihrem Konto, Reutlingen und Aachen nach jeweils zwei Unentschieden deren zwei. Gewinnt Blau-Weiss, muss Reutlingen seine letzten beiden Partien in Köln und gegen Weinheim möglichst deutlich gewinnen, um die Neusser noch zu überflügeln (falls diese in Halle und gegen Krefeld punktlos bleiben). Aachen kann noch in Köln, in Gladbach und gegen Halle Punkte holen. „Durch den unerwarteten Sieg in Gladbach haben wir es jetzt selbst in der Hand,“ sagt Zay und findet das „keine schlechte Ausgangsposition.“

Logisch, dass er da mit Blick auf den Sonntag gerne dem Grundsatz „never change a winning team“ folgen möchte. Freilich stehen hinter der Umsetzung noch Fragezeichen: Uladzimir Ignatik klagt über Probleme mit dem Ellbogen. „Wir setzen uns Samstag zusammen und besprechen, was geht und was nicht. Ein Risiko werden wir nicht eingehen,“ kündigt Zay an. Worauf der Teamchef keinen Einfluss hat, ist, wie weit Botic Van De Zandschulp beim mit 25 000 Dollar dotierten Future-Turnier des TC Essen-Bredeney kommt.

Am Freitagabend traf er auf den an drei gesetzten Peter Torebko (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest). Erreicht der Niederländer das Finale am Sonntag, wäre das ein herber Verlust für Blau-Weiss: „Er hat in Gladbach unglaublich gespielt, sowohl in seinem Einzel gegen Matteo Donati als auch hinterher im Doppel,“ sagt Zay, hat aber auch Verständnis für die Turnierverpflichtungen des 22-Jährigen: „Er braucht halt dringend Punkte für die Weltrangliste.“ Und die werden in der Bundesliga nicht vergeben.