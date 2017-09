Elsen. Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth bereitet sich auf ihr Jahresfest vor. Auftakt ist wie immer der große Fackelzug, der sich am Samstag ab 19.30 Uhr in Bewegung setzt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht das Königspaar Ulrich und Eva Stammen (Foto: Verein). Grund zum Feiern haben die beiden schon einen Tag vor dem Beginn des Heimatfestes, vollendet der König doch am Freitag sein 61. Lebensjahr. Mit einem Umzug des Tambourkorps Elsen-Fürth beginnt am Samstag, 16 Uhr, die Klompenkirmes. Am Abend, nach dem Fackelzug, wird im Festzelt gefeiert. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr in St. Stephanus treffen sich Kirmesfreunde mit ihren Gästen zum Frühkonzert im Festzelt. Am Abend wird dort ab 20 Uhr getanzt. Der Höhepunkt folgt am Montag: Um 11 Uhr formieren sich die Klompenfreunde zum Umzug mit Parade. Danach geht’s ins Zelt, wo um 15.30 Uhr der neue Kronprinz proklamiert wird. Am Dienstag klingt das Fest ab 19.30 Uhr mit dem Krönungsball im Zelt aus. Red