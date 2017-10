Neuss. Nach dem mutmaßlichen Mord an einem elfjährigen Jungen in Neuss soll das Jugendamt der Stadt einer Prüfung unterzogen werden. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. „Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass in diesem Fall Fehler seitens des Jugendamts vorliegen könnten“, betonte er. Dennoch wolle der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) die Abläufe prüfen lassen. Die „Rheinische Post“ hatte zuerst berichtet.

Wegen des Todes des Elfjährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes gegen dessen Onkel. Der hatte gestanden, das Kind schwer verletzt zu haben. Der Junge war vor zwei Wochen mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden worden und am vergangenen Dienstag im Krankenhaus gestorben. Der als Gewalttäter vorbestrafte Onkel sitzt in Untersuchungshaft. dpa