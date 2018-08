Ärztin sagte im Prozess um einen mutmaßlichen Kindermörder aus.

Neuss/Düsseldorf. Mit frisch rasiertem Kopf nahm Sven F. am Donnerstag auf der Anklagebank Platz. Minuten später sah sich der Neusser, der wegen der Tötung seines elf Jahre alten Neffen Jörg angeklagt ist, mit dem Vorwurf konfrontiert, während der Reanimation des Jungen völlig emotionslos gewesen zu sein. Das geht aus den Schilderungen einer Kinderärztin hervor, die am Donnerstag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht als Zeugin aussagte.

Sie gehörte zum Team, das an jenem 5. Oktober 2017 nach Weckhoven ausrückte. Als sie ankam, seien die ersten Sanitäter schon da gewesen und hätten bereits mit der Wiederbelebung begonnen. Der Junge soll nass gewesen sein und nur mit einer Unterhose bekleidet im Flur gelegen haben. „Mir fiel direkt auf, dass sein Kopf viel zu groß ist“, so die Ärztin. Zudem seien ihr unter anderem Schürfwunden an seinen Schultern aufgefallen. Der Angeklagte habe während der Reanimation nicht nur emotionslos gewirkt, sondern auch Telefonate geführt. „Das hat mich schockiert“, so die Zeugin, die zudem auf eine Auffälligkeit im Badezimmer, wo es zu der Misshandlung gekommen sein soll, aufmerksam machte: „Der Boden war trocken.“

Der trockene Boden passt so gar nicht zu den Schilderungen von Sophie F., der Ehefrau des Angeklagten, die vor Gericht jüngst ein Teilgeständnis ablegte und versuchte, ihren Mann zu entlasten. Sven F. hatte die Tat zunächst gestanden, später jedoch sein Geständnis widerrufen und seine Ehefrau beschuldigt. Sophie F. gab zu, den noch angezogenen Jungen mit der Brause nass gemacht zu haben, weil er nicht habe duschen wollen. Als sich er weiterhin weigerte, habe sie „Rot gesehen“ und ihm eine Ohrfeige gegeben. Anschließend sei der Junge mit dem Kopf gegen die Badezimmerwand oder eine Handtuchstange geprallt.