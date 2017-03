Elephants verlieren unterhaltsames Spiel

Basketballer unterliegen Ibbenbüren 100:105.

Grevenbroich. Ein unterhaltsames Spiel haben sich die Elephants Grevenbroich und die Ballers Ibbenbüren in der Regionalliga West geliefert. Am Ende unterlagen die Gastgeber dem Team aus dem Teutoburger Wald mit 100:105 (51:47). Grevenbroichs Manager und Trainer Hartmut Oehmen brachte das bis zum Schluss spannende Geschehen auf den Punkt: „Ein geiles Spiel!“

Die beiden Kontrahenten schlugen ein hohes Tempo an und brachten die Bälle mit beeindruckender Präzision im Korb unter: Grevenbroich kam in der ersten Halbzeit aus dem Feld auf eine Wurfquote von 62,2 Prozent. In Lukas Kazlauskas (14 Punkte), Farid Sadek und Lennard Jördell (je 10) hatten nach zwei Vierteln schon drei Grevenbroicher zweistellige Punkteregionen erreicht. Die Gäste konterten von jenseits der Drei-Punkte-Linie, kamen aus der Distanz auf 47,1 Prozent (8 von 17).

Die nur zu siebt angetretenen Elephants vermochten es dann zu Beginn des vierten Viertels, sich bis auf 13 Zähler abzusetzen (84:71/32. Minute). Doch dann drehte Rishi Kakad kurz auf, brachte sein Team mit drei Dreiern binnen weniger als zwei Minuten auf 83:88 (34.) heran. Chris Hortmann, mit 30 Punkten Topscorer des Abends, gelang 1:21 Minute vor dem Ende per Dreier schließlich der Ausgleich (94:94).

Als noch 48 Sekunden zu spielen waren, verwandelte Kazlauskas an der Linie beide Versuche zum 98:97 für die Elephants, die im Gegenzug das 98:100 kassierten. Sadek glich 27 Sekunden vor Schluss abermals aus (100:100), auf der anderen Seite traf Hortmann mit Freiwürfen zum 102:100. Als mit vier Sekunden auf der Spieluhr Femi Oladipos Dreier-Versuch nur an den Ring knallte, war das fantastische Duell entschieden.