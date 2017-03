Elephants verlieren Spitzenspiel in Hagen

Der Basketball-Regionalligist unterliegt 79:90 und wird damit die Saison als Vierter beenden.

Grevenbroich. Jetzt ist es amtlich: Nach der 79:90 (43:40)-Niederlage im Spitzenspiel der Basketball-Regionalliga West bei der BG Hagen steht schon vor dem abschließenden Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn II fest, dass die NEW Elephants die Saison auf dem vierten Tabellenplatz abschließen werden.

Auch Rang drei wäre möglich gewesen, denn vor 650 Zuschauern bestimmten die Gäste weite Teile der ersten Hälfte. Doch obwohl seine Mannschaft das erste Viertel mit 20:15 gewann und noch in der 18. Minute mit 41:34 vorne lag, hatte Coach Hartmut Oehmen schon da kein gutes Gefühl. „Wir hatten zu viele Ballverluste und bei Hagens Fastbreaks haben wir oft nur Begleitschutz gegeben“, sagte er.

Grevenbroich profitierte zunächst von Hagens Abschlussschwäche

Dass die Elephants trotzdem führten, lag vor allem an der Nonchalance, mit der die Hausherren ihre Korbchancen liegen ließen. Oehmen: „Hagen hat von Beginn an einen unglaublichen Druck entwickelt, hat das Mittelfeld in einem so enormen Tempo überbrückt, wie das in dieser Saison noch keine Mannschaft gegen uns getan hat. Aber die haben ihre Dinger einfach nicht reingemacht.“ Aus diesem Grund reichte den Elephants eine maue Quote von 30 Prozent aus der Nah- und Mitteldistanz.

Doch Hagen legte zu. Zur entscheidenden Figur avancierte dabei Vytautas Nedzinskas: Der Litauer brachte die BG zum Start der zweiten Hälfte mit drei Dreiern in Führung (53:50/24.). Seine Teamkollegen Moritz Krume und Pascal Zahner-Gothen legten nach und Todor Zahariev krönte eine 17:3-Serie mit seinem Fastbreak zum 65:53 (26.). Die Vorentscheidung.

Trainer Oehmen hakte die Partie vorzeitig ab

Grevenbroich kam durch einen Korb von Lennard Jördell (26 Punkte) zwar noch einmal bis auf sieben Punkte (60:67/27.) heran, aber an die Wende glaubte Oehmen da längst nicht mehr. „Du merkst so etwas. Ich habe mich mit meinem Co-Trainer Simon Bennett beraten und ihm gesagt, das wird heute nichts mehr.“

Für Oehmen war der Fall klar: „Du konntest merken, dass Hagen im letzten Heimspiel der Saison seine theoretische Chance auf den Aufstieg unbedingt nutzen wollte. Die wollten den Sieg einfach mehr als wir. Wir waren nicht schlecht, haben aber keine Bäume ausgerissen.“