Elephants träumen von der Vizemeisterschaft

Regionalligist liegt nach dem 83:73 in Dorsten nun punktgleich mit zwei Teams auf Rang zwei.

Grevenbroich. Bei seinem Amtsantritt in Grevenbroich vor viereinhalb Jahren hatte Hartmut Oehmen mit der flapsigen Feststellung provoziert: „Training wird überschätzt.“ Darin sah sich der Trainer der Grevenbroicher Elephants nach dem 83:73 (50:45)-Erfolg des Basketball-Regionalligisten bei der heimstarken BG Dorsten einmal mehr bestätigt. Denn zwischen dem 87:69-Sieg am 18. Februar gegen Herford und der Partie an der Juliusstraße lag genau eine Übungseinheit.

Trainer Oehmen findet nach dem Sieg das Haar in der Suppe

Die knapp zweiwöchige Auszeit rund um Karneval bewertete Oehmen darum als ungemein hilfreich. „Danach hatten alle wieder richtig Bock auf Basketball.“ Es half dem Team natürlich sehr, dass es in Femi Oladipo den überragenden Akteur auf dem Feld in seinen Reihen hatte. Der Ex-Profi erzielte 25 Punkte, schaffte zehn Rebounds und hielt außerdem Dorstens Bulgarien-Import Lyuben Paskov defensiv in Hälfte zwei in Schach und bei zwei Punkten. Dabei war der ehemalige Ulmer noch nicht einmal bester Korbjäger der Elephants. Marko Boksic kam nämlich auf 27 Zähler. Trotzdem gab es Kritik vom Trainer an der Leistung des mit Rückenbeschwerden ins Spiel gegangenen Bosniers. „Er war nicht so gut drauf. Er war hinterher selbst überrascht, dass er so viele Punkte gemacht hatte“, sagte Oehmen.

Auch der Auftritt seines Teams begeisterte den Coach nicht wirklich. „Für meinen Geschmack ging es auf dem Feld fast zu freundschaftlich zu. Überall hast du nur in grinsende Gesichter geguckt, alle klopften sich auf die Schulter und plauderten nett miteinander. Ich habe meinen Jungs darum noch während des Spiels geraten, sich mit den Dorstenern zu einem gemeinsamen Bierchen zu verabreden.“ Für ihn war jedenfalls klar: „Hätten wir die Intensität unserer Heimspiele erreicht, hätten wir mit 20 Punkten gewonnen. So aber haben wir uns das Leben selbst unnötig schwer gemacht.“ Immerhin: Vier Runden vor Saisonschluss liegt Grevenbroich nun punktgleich mit der BG Hagen, die überraschend in Herford (75:92) unterlag, und WWU Baskets Münster auf Rang zwei. sit