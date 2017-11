Basketballer setzen sich in Herten nach Verlängerung durch.

Grevenbroich. Die Regionalliga-Basketballer aus Grevenbroich haben es mal wieder spannend gemacht: In Herten setzten sich die Elephants erst nach der Verlängerung mit 98:91 (85:85/44:48) durch. Danach stellte der Trainer des Tabellenführers, Hartmut Oehmen, fest: „Langeweile können wir offensichtlich nicht.“

Der Triumph im Topspiel gegen den Tabellenvierten benötigte freilich einen langen Anlauf. Bei den Gästen ging im ersten Viertel wenig. Marco Porcher traf zur 29:17-Führung für die Löwen. Besser wurde es im zweiten Abschnitt, die Grevenbroicher konnten auf 44:48 herankommen.

In der zweiten Spielhälfte gelang es den Gästen, Hertens Dijon Smith (15 Punkte bis zur Halbzeitpause) nahezu aus dem Spiel zu nehmen. Der US-Center erzielte nur noch vier Punkte per Freiwürfe. Großen Anteil daran hatte Lennard Jördell, der zudem 13 Punkte und 14 Rebounds verbuchte. Bestnoten verdienten sich auch Marko Boksic, Farid Sadek und Basti Becker.

Per Dreier brachte Boksic die Elephants in der 23. Minute erstmals in Führung (54:52), Sadek sorgte mit seinem Korb zum 65:60 (28.) für den größten Vorsprung. Als sich Gerrell Martin, dem Bennett trotz seiner amtlichen 29 Punkte nur die Schulnote drei gab, drei Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit beim Stand von 84:85 an der Freiwurflinie postierte, hatte Grevenbroich alle Trümpfe in der Hand. Doch der US-Profi patzte beim ersten Versuch. So ging es in die Verlängerung. Und die wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Elefanten. „Ausschlaggebend war unsere tiefere Bank“, sagte Oehmen.

Die Elephants sind heute im WBV-Pokal beim GV Waltrop gefordert. In der Liga geht es am Freitag zur BG Hagen. sit