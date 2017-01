Elephants entscheiden Derby für sich

Basketball-Regionalligist schlägt ART Giants Düsseldorf mit 84:69.

Grevenbroich. Kein Spiel der NEW Elephants ohne Drama: Der Weg zum guten Ende im Derby der Basketball-Regionalliga West gegen die SG ART Giants Düsseldorf war für die Gäste extrem steinig. Vor dem Anpfiff in der von den Grevenbroicher Fans fest in Beschlag genommenen Comeniushalle hatte so gut wie nichts auf den am Ende sogar noch recht deutlichen 84:69 (37:35)-Erfolg der Gäste hingedeutet.

Trainer Oehmen lobte die gelungene Defensivarbeit

Farid Sadek wurde zum Sorgenkinde. Beim Schneeschieben im heimischen Wuppertal hatte sich der eisenharte Aufbauspieler den Rücken böse verspannt. Bis drei Minuten vor dem Anpfiff lag er auf der Pritsche des von den freundlichen Hausherren ausgeliehenen Physiotherapeuten, dann spielte er doch, wenn auch unter Schmerzen. An ihm lag es jedoch nicht, dass die Elephants vor der Pause unkonzentriert auftraten, zu viele Rebounds zuließen und achtmal den Ball verloren.

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel knickte Center Jasper Chiwuzie um und schied mit geschwollenem Sprunggelenk aus. Zudem saß Lukas Kazlauskas, den Trainer Hartmut Oehmen zu Beginn des dritten Abschnitts draußen gelassen hatte, mit dickem Hals auf der Bank. „Er hatte zwischenzeitlich sogar stocksauer die Halle verlassen“, verriet der Coach schmunzelnd.

Der Litauer wusste seinen Ärger indes in positive Energie umzusetzen: Als er drei Minuten vor Ende des dritten Viertels endlich wieder zurück aufs Feld durfte, übernahm er gemeinsam mit Center Lennard Jördell (16 Punkte/elf Rebounds) das Kommando. „Luke und Lenny haben das Ding in der zweiten Halbzeit schon maßgeblich nach Hause gebracht“, fand Oehmen. Aber ihren Anteil an der „super Teamdefense“ hätten eigentlich alle Elephants gehabt. So rieb sich Femi Oladipo im Duell mit Düsseldorfs von den Grevenbroicher Fans frenetisch gefeiertem Topscorer Dainius Zvinklys förmlich auf.