Elephants belohnen sich für tolle Aufholjagd

Das Team dreht nach 19 Punkten Rückstand den Spieß noch um.

Grevenbroich. Ein Basketball-Fest wie gegen Ibbenbüren war es erwartungsgemäß nicht, doch auch beim 77:71 (28:38)-Heimsieg gegen den TV Salzkotten zog der Basketball-Regionalligist NEW Elephants wieder alle Register der Unterhaltungskunst. Diesmal war von den Zuschauern allerdings Geduld gefordert. Denn in der ersten Hälfte lief bei den personell so gebeutelten Grevenbroichern wenig zusammen. Vor allem Lukas Kazlauskas, für den am Auge operierten Farid Sadek am Regiepult, tat sich schwer. Nach 20 Minuten lag Grevenbroich mit zehn Punkten Differenz zurück Zwischenzeitlich waren es sogar 19 Zähler gewesen.

Regisseur Farid Sadek leitet die Wende ein

Für seine Kabinenansprache benötigte Trainer Hartmut Oehmen nur 90 Sekunden, denn ihm war klar, dass das Problem seines Teams nicht im taktischen Bereich, sondern im Kopf lag. „Wir waren in allem 50 Prozent schlechter als gegen Ibbenbüren. Darum habe ich die Jungs nur dazu aufgefordert, den Resetknopf zu drücken. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen.“ Die Elephants machten sich mit Beginn des dritten Abschnitts daran, die Vorgaben des Coaches umzusetzen. Mit Sadek im Aufbau, der sich nun doch zur Verfügung stellte, glichen die Hausherren in der 30. Minute erstmals aus (47:47).

Jetzt waren die von Femi Oladipo, der 19 seiner 25 Punkte nach der Pause erzielte, angeführten Elephants am Drücker. Sadek traf zur ersten Führung (49:47/32.), kurz darauf verwandelte Marko Boksic, der sich in der Nacht zuvor schwer erkältet mehrmals übergeben hatte, zwei Drei-Punkte-Würfe zum 57:50 (34.). Obwohl Oladipo (66:58/35.) und Boksic (69:62/38.) zwei weitere Dreier gelangen, blieb der TV Salzkotten, für den neben Alan Boger (22) auch Matthias Finke (15), Rolf Gees (14) und Felix Wenningkamp (12) zweistellig trafen, dran. Erst als Lennard Jördell 27 Sekunden vor Schluss das 75:69 markierte und Bastian Becker (2/1) sowie Max Boldt (2/1) je einen Freiwurf zum 77:71 verwandelten, war der hart erkämpfte Sieg für den Tabellenvierten unter Dach und Fach. sit