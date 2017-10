Morgen findet in Norf die DM im Steinstoßen statt. Ein Selbstversuch mit Altmeister Dieter Wolf.

Neuss. Ein wenig fühle ich mich wie Obelix, wenn er einen Hinkelstein ausliefert. Zwar ist mein Zaubertrank lediglich stilles Mineralwasser, und ich trage den harten Brocken auch nicht auf dem Rücken – dafür bringt er mit 25 Kilogramm ebenfalls ordentlich was auf die Waage. Ein Schluck vom „echten“ Zaubertrank hätte vorher also gut getan. Das „gallische Dorf“ ist an diesem Tag das Von-Waldthausen-Stadion. Dort findet morgen zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft im Steinstoßen statt.

Dieter Wolf sammelt auch mit 80 Jahren noch Titel

Dieter Wolf erwartet mich auf dem Parkplatz der Anlage mit einem kräftigen Steinstoßer-Händedruck. Dass dieser Mann bereits 80 Jahre alt ist, verrät lediglich sein Ausweis. Um alle Titel zu erwähnen, die er in seiner Laufbahn bereits sammelte, fehlt die Zeit. Kurz gesagt: Es sind viele. Wer sonst, außer dieser 80 Jahre alte Mann, der einen grünen Schlabber-Pulli trägt, damit die Muskeln darunter Platz haben, wäre besser geeignet, um mich in die Kunst des Steinstoßens einzuführen? Wenn so ein Event in Neuss Premiere feiert, sollte man es schließlich einmal selbst ausprobiert haben.

Wolf fackelt nicht lange. Gebetsmühlenartig rattert er die vier Kernfähigkeiten runter, auf die es bei „seiner“ Disziplin ankommt: „Kraft, Schnelligkeit, Technik und Koordination. Letzteres verliert man im Alter ein wenig.“ Bei den Aufwärmübungen wenige Minuten später auf dem Aschenplatz macht Wolf jedoch nicht den Eindruck, als hätte er altersbedingt schon an Fitness eingebüßt. Dafür gerate ich – 52 Jahre jünger – beim Dehnen und Strecken schon leicht ins Schwitzen. Doch für Aerobic bin ich nicht hergekommen. Also ran an die Steine. In einer Garage, nur wenige Meter vom Austragungsort entfernt, liegen die grauen Brocken parat. Um einen Gesamteindruck zu erhalten, entscheide ich mich für einen Drei-, einen Zehn- und einen 25-Kilo-Stein. Letzterer ist der schwerste unter dem Wurfmaterial.

Kurz bevor ich den Drei-Kilo-Stein in den Sand schleudere, verrät mir Wolf, wie ich im Idealfall anlaufe. „Wie beim Speerwurf“, sagt er. Der erste Versuch ist mit 12,80 Meter gar nicht mal schlecht für einen Anfänger, wie mir Wolf versichert. Auch wenn mein Anlauf grauenvoll sei. Ich solle die Kraft mehr aus den Beinen holen, rät mir der Profi. Sekunden später schnallt er seinen Sportlergürtel ein Loch enger und macht es mir vor.