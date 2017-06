Neuss. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben zwei Männer versucht in die Aral-Tankstelle an der Norfer Straße einzubrechen. Laut Polizei blieb es auf Grund der Sicherheitseinrichtungen allerdings bei dem Versuch einzubrechen.

Die alamierten Polizeibeamte sahen die Flüchtigen noch im Bereich Berghäuschensweg, konnten die beiden jedoch nicht festhalten. Es wurde ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund hinzugerufen. Die Suche in dem angrenzenden Waldstück und der weiteren Umgebung führte jedoch nicht zum Erfolg. Beamte fanden nur einige Gegenstände, die die Täter wohl auf der Flucht zurückgelassen hatten. Die Ermittlungen dauern an. red