Mehr als 2500 junge Handballer aus 15 Ländern treten in Neuss beim Quirinus-Cup an. Es geht um Siege, aber auch Freundschaften.

Neuss. Europäische Verständigung beginnt im Kleinen. Mehrsprachig stimmen sich gestern Mittag die Teams aus den Neusser Partnerstädten Pskow (Russland) und Rijeka (Kroatien) im Neusser Rathaus auf den Quirinus-Cup ein. Zur Begrüßung spricht Bürgermeister Reiner Breuer einige Worte. Natürlich lenkt er den Blick auf den Sport, schließlich werden sich an diesem Pfingstwochenende mehr als 200 Jugendteams im Handball messen. Vor allem aber spricht Breuer das an, wofür das Turnier steht: Sport verbindet.

„Es ist wichtig und ein tolles Zeichen, dass sich junge Menschen aus vielen Ländern Europas hier treffen – gerade in einer Zeit, in der Europa im Zuge steigenden nationalstaatlichen Denkens zu bröckeln scheint“, sagt Breuer. Es gehe darum, „Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu entdecken“. Der Quirinus-Cup sei ein vorbildliches Zeichen zur Völkerverständigung, so der Bürgermeister.

Die meisten Teilnehmer sind zwischen zehn und 14 Jahre alt

Genau das macht den europäischen Gedanken schließlich aus: das Gemeinsame finden, ohne Unterschiede aufgeben zu müssen. Es sind Werte, die beim traditionsreichen Quirinus-Cup gelebt werden. Rund 200 Mannschaften aus ganz Europa haben sich angesagt, alles in allem kommen mehr als 2500 Jugendliche aus 15 Nationen nach Neuss. Der Großteil ist zwischen zehn und 14 Jahre alt. Und sie alle haben nicht nur das Ziel, sportlich möglichst weit zu kommen, sondern auch, neue Freundschaften zu gewinnen.

100 Ehrenamtler helfen bei der Organisation

Beim Empfang im Neusser Rathaus stehen die Jugendlichen aus Pskow und Rijeka nebeneinander. Es gibt einige Reden von Vertretern ihrer Vereine, sie werden in verschiedene Sprachen übersetzt. Man sieht die Neugier der Jugendlichen, und Neugier ist gut: Sie hilft dabei, aufeinander zuzugehen. Das ist die Grundlage für jedes Miteinander.

Einer, der sich mit diesem Miteinander bestens auskennt, ist Wolfgang Spangenberg. Er arbeitet im Organisationsteam des Quirinus-Cups mit und ist dort Ansprechpartner für die osteuropäischen Mannschaften. Sein Smartphone klingelt immer mal wieder, er ist ein gefragter Mann. Noch sind nicht alle Mannschaften da, nach und nach kommen sie in Neuss an – und manchmal gibt’s auch Unwägbarkeiten, zum Beispiel, weil ein Busfahrer noch eine Ruhepause einlegen muss. Spangenberg nimmt es gelassen. Es läuft, daran ändern auch die letzten kleinen Unwägbarkeiten nichts.

Der Quirinus-Cup ist für die Helfer vor allem logistisch ein Aufwand. Die jungen Sportler müssen untergebracht werden, der Spielplan muss stimmen, die Abläufe müssen koordiniert werden. Gespielt wird in 15 Hallen. „Rund 100 Ehrenamtler sind an den Turniertagen im Einsatz, damit alles passt“, sagt Spangenberg. Vor allem aus den Reihen des Neusser Handballvereins (NHV) kommen viele von ihnen.