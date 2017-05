Der Hockey-Zweitligist bezwingt Heimfeld mit 2:1 und Großflottbek mit 1:0.

Neuss. Erfolgreicher Ausflug für den Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss nach Hamburg: Dem 2:1 (1:1)-Erfolg am Samstag bei der TG Heimfeld ließ Schwarz-Weiß am Sonntag einen 1:0 (1:0)-Sieg beim Großflottbeker THGC folgen. Danach resümierte Trainer Matthias Gräber: „Sechs Punkte in Hamburg – was willst du mehr?!“

Gegen Heimfeld lagen die Neusser zur Pause mit 0:1 zurück. TG-Spielertrainer Alexander Otte fand sogar, dass seine Schützlinge mehr verdient gehabt hätten als das eine Tor durch Maximilian Bonz in der 1. Minute: „Wir hatten das Spiel total im Griff“, sagte er. Dem mochte Gräber nicht widersprechen: „In der ersten Hälfte waren wir richtig schlecht, da standen wir gar nicht auf dem Platz.“

Der Neusser Torwart Jonas Radeke hielt stark

Die Gäste wussten sich allerdings zu steigern und kamen noch vor dem Seitenwechsel durch Philipp Weide zum Ausgleich (31.). In der Folge konnte sich keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil erspielen. Neun Minuten vor Schluss schoss Philipp Lautenbach dann den Erstliga-Absteiger mit 2:1 in Front – das reichte zum Auswärtssieg und ärgerte Otte kolossal. Sein Fazit: „Die machen aus drei Torschüssen zwei Treffer – von dieser Effektivität sind wir noch weit entfernt.“

Gegen Großflottbek konnte sich das Team vom Rhein auf seinen Torhüter Jonas Radeke verlassen, dem Gräber in beiden Spielen einen sehr guten Job bescheinigte: „Er hat unfassbar gut gehalten.“ Insgesamt überzeugten die Rheinländer als Einheit. „Die Jungs haben sich voll reingehauen“, lobte Gräber seine Schützlinge: „Wie wir hier in Hamburg aufgetreten sind, das war über 140 Minuten einfach nur Teamspirit.“

Zwar belagerten die Gastgeber das Neusser Tor förmlich, brachten den Ball jedoch nicht an Radeke vorbei. Und vorne zeigte sich Sebastian Draguhn bei seiner Strafecke in der 33. Minute eiskalt.